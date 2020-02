Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia/ Bacio in piscina: passione senza freni fra i due

E’ ormai scoppiata la passione all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4, fra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dopo che entrambi si sono lasciati andare ad un bacio notturno sulle sdraio e sotto le coperte, la bella coppietta si è ripetuta durante la notte appena passata, subito dopo la diretta di Canale 5. Come catturato dalle telecamere della casa più spiata d’Italia, i due hanno cenato assieme agli altri “vipponi”, e subito dopo hanno deciso di tuffarsi nella piscina della villa capitolina, dove la temperatura è decisamente salita, facendosi incandescente nonostante il fresco invernale. Paolo e Clizia hanno deciso di porre fine ai freni inibitori dopo essere venuti allo scoperto, e vogliono così viversi la loro relazione al 100%, senza precludersi nulla. Completamente immersi nell’acqua, l’ex moglie del frontman de Le Vibrazioni e il figlio di Massimo Ciavarro e di Eleonora Giorgi, hanno dato vita ad un lungo e appassionato bacio, sulla falsa riga di quello della notte precedente.

PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA, ALTRO BACIO: SE SON ROSE…

Non si sa se sia già amore o semplice passione, fatto sta che i due ormai si “studiano” da più di un mese, e più volte è stata sottolineata la reciproca intesa. Nonostante un “disturbo” di Zechila, alla fine l’Incorvaia si è buttata fra le braccia del bel Paolo, ragazzo che viene descritto da tutti i coinquilini come educato e maturo, e se son rose, fioriranno. La cosa certa è che la coppia piace moltissimo al pubblico di casa, al conduttore del Gf Vip 4, Alfonso Signorini, e agli concorrenti della stessa abitazione. L’Incorvaia non ha “dubitato” nemmeno quando le è stato letto il test della canzone che Le Vibrazioni hanno portato al Festival di Sanremo 2020, leggasi “Dov’è”, in qualche modo dedicato a lei. Clizia è apparsa un po’ scossa, ma subito dopo la fine della puntata è tornata a scambiarsi tenere effusioni con il suo Paolo: vedremo dove arriverà la coppia.

