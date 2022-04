Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: dal GF VIP al primo figlio Gabriele/ “Il nostro amore è un film romantico”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “per lei il parto è stato come se nulla fosse, per me è stato faticosissimo”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono più innamorati che mai dopo la nascita del figlio Gabriele. La nascita di un figlio è una gioia immensa e la coppia si sta godendo ogni istante accanto al piccolo Gabriele. Proprio il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi parlando della nascita del figlio ha detto: “sto scoprendo quasi il mondo con nuovi occhi, un nuovo viaggio che sto intraprendendo con una persona speciale, ed è tutto nuovo per me”. La Incorvaia, mamma per la seconda volta dopo la nascita di Nina nata dal matrimonio con Francesco Sarcina, ha raccontato: “mi ero posta una missione: dovevo viverlo al meglio questo giorno, nonostante le sofferenze”.

Francesco Sarcina, ex Clizia Incorvaia/ "Se non fosse per mia figlia non la vedrei"

Paolo Ciavarro ricorda ogni singolo istante della nascita del figlio Gabriele: “è stata davvero una passeggiata per lei, per lei il parto è stato come se nulla fosse, per me è stato faticosissimo. Non dimenticherò mai la faccia di Clizia, quando sono entrato nella sala parto, aveva in braccio nostro figlio, era solare, raggiante, bellissima. Sembrava pronta per andare a cena fuori. Quando poi ho visto la faccia di Gabriele, sono scoppiato in lacrime e non riuscivo a parlare”.

Clizia Incorvaia “Eleonora Giorgi? Suocera iconica”/ Lei “Tra noi forte alleanza”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro genitori: “il figlio? Lo volevamo”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono più uniti che mai. La nascita del figlio Gabriele è stato un momento davvero magico. Per la Incorvaia si è trattato della seconda gravidanza come ha raccontato proprio lei: “sto vivendo la mia seconda maternità in maniera più consapevole, tante emozioni non me le ricordavo più. Poi ora c’è mia figlia Nina, c’è Paolo… Non faccio caso all’aumento di peso o cose futili, sto bene”. Per Paolo è la prima volta e prima della nascita del figlio ha rivelato: “all’inizio non ho capito nulla, poi mi sono appassionato e preparato e ora sono iper premuroso. E’ un viaggio incredibile di emozioni. Sono prontissimo a fare il papà, vorrei che nascesse domani. Io lo volevo”.

Francesco Sarcina asfalta Clizia/ "Lei razzista, rapporti solo per nostra figlia"

La coppia, poco prima della nascita di Gabriele, è tornata nella casa del Grande Fratello Vip dopo è nato il loro amore per lasciare un messaggio a tutti i concorrenti: “noi siamo qua per trasmettervi un messaggio: la vita vi stupisce quando meno ve l’aspettate”, dice Incorvaia. “A noi questa casa ha cambiato la vita”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA