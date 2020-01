Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, è amore?/ Eleonora Giorgi: “A mio figlio piace!”

Nella Casa del Grande Fratello Vip sta nascendo un feeling molto particolare. Dopo aver “respinto” le avances di Ivan Gonzalez, la bella Clizia Incorvaia sembra invece essere sempre più vicina a Paolo Ciavarro. Clizia ha, infatti, svelato che nonostante lo spagnolo sia un bel ragazzo, non è il suo tipo, mentre Paolo sembra stuzzicare la sua curiosità. D’altronde non è difficile vederli vicini nella Casa: proprio ieri sera, mentre tutti dormivano, i due si sono dilungati a parlare in giardino per molte ore. È l’inizio di quello che potrebbe diventare un flirt, visto poi che entrambi attualmente sono single. E se molti componenti della Casa vedono di buon occhio la possibile coppia, anche da casa c’è chi tifa particolarmente per loro. Chi è? La mamma di Paolo Ciavarro: Eleonora Giorgi.

Eleonora Giorgi tifa per Clizia Incorvaia: “Mio figlio Paolo affascinato da lei!”

Alle pagine del settimanale DiPiù, l’attrice ed ex gieffina non solo ha ammesso di tifare per la coppia ma ha anche svelato un inedito retroscena su suo figlio Paolo Ciavarro. “Appena ho saputo la lista dei concorrenti sono andata da mio figlio Paolo e gli ho predetto: ‘Appena conoscerai Clizia ne rimarrai incantato’. – ha raccontato la Giorgi al settimanale, per poi aggiungere – E lui, con la riposta tipica del figlio maschio che vuole avere ragione ha detto: ‘Ma no, mamma, io preferisco le more. Lei non è il mio tipo’.” Eleonora Giorgi è convinta che con Clizia potrebbe nascere presto qualcosa: “Li guardo tutti i giorni nella Casa: non so se si sono innamorati ma sicuramente sono molto affiatati. Clizia possiede una candida intelligenza che ricorda un po’ la mia. Ha una bellezza eterea ed è molto molto in gamba. Sapevo che mio figlio sarebbe rimasto affascinato da lei.”

