PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA/ “Eleonora Giorgi? Con lei rapporto unico”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno iniziato a frequentarsi a partire dalla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, e oggi pomeriggio saranno nuovamente in televisione per un’intervista ai microfoni di Verissimo. Nessuno dei due, in realtà, è mai stato particolarmente interessato a fare carriera in quest’ambito, e Ciavarro – in particolare – ci si è ritrovato un po’ per caso. Ormai è da cinque anni che lo vediamo a Forum, stabile nel suo ruolo di ‘valletto’ senza ulteriori digressioni nel campo artistico. Per esempio, non ha mai pensato di fare l’attore, forse temendo il confronto con i suoi genitori: “Il discorso del paragone e del ‘figlio di’ me li porto dietro da sempre, ormai ci sono abituato, anche se con il passare degli anni spero di essere riuscito a farmi conoscere per quello che sono”, ha dichiarato lui in un’intervista del 21 settembre a Vanity Fair. Se pensa di essere riuscito a smarcarsi di dosso questa etichetta? “Un po’ sì”, ammette. E specifica: “Essere il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi per me è un orgoglio: ogni volta che me lo dicono, sorrido e penso a quanto sono fortunato ad averli avuti come genitori”.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: il rapporto coi social ed Eleonora Giorgi

Anche il rapporto tra Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia sembra essere buono, come lei stessa ha raccontato sempre a Vanity Fair il 13 luglio scorso: “Con Eleonora ho un rapporto più unico che raro. Ci siamo intese sin da subito e sono stata fortunata. È una donna che mi ha dato una grande forza quando sono uscita dal Gf, e io la stimo tanto. Ha un’intelligenza incredibile, è divertente ed è un’icona”. A proposito di icone e di ‘influencer’ continua l’attività social di Clizia, la stessa che ha contribuito a renderla famosa in particolare su Instagram. Sono molti gli scatti che lei posta in compagnia di Paolo, scelti accuratamente in modo da far trasparire il loro lato più ‘naïf’: “Cerco di condividere le foto più spontanee, meno posate, quelle che riescano a comunicare la nostra felicità e il nostro più sincero divertimento. Sono dei frangenti rubati, che i nostri fan apprezzano. Ci sostengono, ci proteggono quando compaiono gli haters e ci dicono quanto sia bella la nostra spontaneità”. Quanto invece ai ritratti della piccola Nina, la bambina nata dalla sua unione con Francesco Sarcina, confessa di essere un po’ più restia a condividere troppi momenti di vita privata: “Come ogni mamma, guardo Nina e penso: ‘Oddio, quanto è bella’, e le farei mille foto, ma prevale l’istinto di protezione. Solo ogni tanto mi concedo di condividere online una sua immagine. Lo faccio per lei, perché vede la madre farsi tante foto e, alle volte, è necessario coinvolgerla”.



