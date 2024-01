Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: “Gabriele è arrivato 3 mesi dopo un aborto”/ “Era il nostro anniversario…”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: “Gabriele è arrivato 3 mesi dopo un aborto“

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, a Verissimo, hanno annunciato che il loro matrimonio avrà luogo il prossimo 11 ottobre. Dopo 4 anni di relazione e grandi progetti per il futuro, la coppia ha deciso di compiere il grande passo e di convolare a nozze. In un’intervista rilasciata a Chi, nel nuovo numero in edicola, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno parlato del grande evento che si svolgerà il prossimo autunno, ma si sono soffermati anche sulle difficoltà e i momenti di crisi che hanno rischiato di minare il loro rapporto.

Uno su tutti l’aborto, la perdita di un figlio avvenuta pochi mesi prima dell’arrivo del loro primo bambino, Gabriele. “Abbiamo anche perso un figlio. Il nostro piccolo Gabriele è arrivato tre mesi dopo un aborto e siamo stati fortunatissimi, ma abbiamo affrontato anche momenti che ci hanno messi a dura prova“, hanno confessato.

La dolorosa notizia della perdita del bambino è arrivata non in un giorno qualunque, come raccontano Clizia Incorvaia a Paolo Ciavarro a Chi: “Era il nostro anniversario, noi festeggiavamo un anno insieme: quel giorno, era l’8 febbraio, mentre tutti ci mandavano messaggi di auguri, noi scoprivamo che quel bambino non sarebbe mai nato“. Nonostante il dolore, si sono comunque mostrati sorridenti per i fan per non deluderli in una ricorrenza così speciale: “Quel giorno è stato proprio quello in cui l’abbiamo perduto. Abbiamo anche postato una foto e un video per i fan dove eravamo sorridenti, perché i fan se lo aspettavano: l’abbiamo fatto anche se mezz’ora prima stavamo piangendo“.

Da quella dolorosa esperienza, però, i due ex gieffini ne sono usciti più forti di prima: “Sono esperienze di vita, cose che purtroppo accadono. Soprattutto, si affrontano. Alla fine quell’evento ci ha unito ancora di più e dopo tre mesi è arrivato Gabri“.











