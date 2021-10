PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA/ Il loro amore ha convinto anche Eleonora Giorgi

Con Eleonora Giorgi protagonista della puntata di oggi di Scherzi parte non si può escludere che si parli anche di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: il figlio e la nuora dell’attrice avranno collaborato alla gag? Questo non lo sappiamo, certo siamo più informati sulla storia d’amore tra i due, nata sotto gli occhi attenti delle telecamere del Grande Fratello Vip. Inizialmente Eleonora Giorgi, dall’esterno della Casa più spiata d’Italia, non ha fatto mistero di nutrire delle perplessità sulla coppia. Iconica la sua partecipazione al programma, con un confronto che finì per imbarazzare non poco il figlio, in cui la Giorgi disse: “Non posso più guardare il Gf perché state sempre a baciarvi. Di notte siete sempre a letto, avvinghiati. Ci sono migliaia di ragazzi che vi guardano. Protezione di sé, mi raccomando“.

PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA: IL LORO LEGAME CON ELEONORA GIORGI

L’intervento della Giorgi fu duramente criticato da molti telespettatori del programma, portando l’attrice a fare una precisazione sui social: “L’ho visto anche io che Paolo è rimasto molto male e sono qui veramente avvilita. Non è rimasto male per il mio incontro con lui, ma di scoprire quell’intervista. Lui ignora che dopo i sui bacio, sono usciti centinai di articoli, migliaia di tweet, un sacco di video su Instagram. Io ho rifiutato qualsiasi intervista. L’unica che ho dovuto accettare è quella di Chi, che è di Signorini. Invece lui pensa che io sia stata invadente, ho sentito le sue parole e come madre ho il cuore spezzato“.

Da quel giorno ne è passata di acqua sotto i ponti, con Clizia incinta di Paolo Ciavarro alla ventesima settimana di gravidanza. La ragazza e la suocera hanno pubblicato sui social uno scatto che le vede abbracciate con il pancio della Incorvaia in bella mostra. La Giorgi è andata a trovare la coppia nella nuova a casa a Roma restando incantata dalla terrazza, piena di piante e fiori. “Che meraviglia sembra il paradiso, hai preso più del mio pollice verde Paul!“, ha ammesso Eleonora rivolgendosi al figlio. “Tagliando della nonna superato“, il commento ironico di Clizia, che col passare dei mesi ha sviluppato una splendida intesa con la suocera.

LEGGI ANCHE:

