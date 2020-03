Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia/ “Mi prendevo in giro da solo” (GF Vip)

Sono passate ormai settimane da quando Clizia Incorvaia ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020 lasciando solo Paolo Ciavarro che non vede l’ora di rivederla. Dopo l’abbandono di Andrea Montovoli, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha trovato in Patrick Ray Pugliese un valido confidente e, nelle scorse ore, come racconta La Nostra Tv, si è lasciato andare ad una confessione. Paolo, infatti, ha spiegato all’amico di aver fatto molta fatica ad ammettere il sentimento che provava per Clizia Incorvaia al punto da negare l’evidenza anche quando tutti gli dicevano il contrario. “Ma non sai in confessionale tutte le volte mi chiedevano: ‘Allora? Quindi?’ E io…Ma va…Ma che state dicendo? A questo punto mi prendevo in giro da solo…”, ha spiegato Paolo.

PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA: PAOLA DI BENEDETTO PRIMA FAN

La prima a credere nella storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è stata Paola Di Benedetto. “Mi dava del ‘broccolo’ perchè non ci provavo…Lei ha sempre tifato per noi…” – ha confidato Paolo a Patrick. Il figlio di Eleonora Giorgi, inoltre, ha ammesso di essere stato totalmente travolto da Clizia. “Mi ha dato proprio un destro qua…Boom…Non riesco nemmeno a definirlo…”, ha dichiarato. Paolo, poi, ha ribadito di avere una grande voglia di riabbracciare e baciare la Incorvaia anche se sa che, iniizialmente, a causa dell’emergenza coronavirus, non potrà farlo. “Ci faremo solo delle belle videochiamate…”, ha detto con una vena di malinconia. Patrick ha cercato di tirargli su il morale esortandolo ad essere positivo in una situazione già abbastanza complicata.



