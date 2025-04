Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono in crisi? Nelle ultime ore spunta un sospetto da parte dei fan che hanno notato alcuni movimenti strani sui social da parte dei due. Il tutto farebbe dubitare ad un allontanamento della coppia, ma andiamo con ordine e scopriamo cosa sta succedendo. Come sappiamo, di recente Paolo è stato colpito da un gravissimo lutto, la morte della mamma Eleonora Giorgi, la quale da diverso tempo soffriva di un aggressivo tumore al pancreas. Di certo non deve essere stato facile ritornare a vivere dopo un momento così drammatico, soprattutto perché l’attrice era benvoluta e amatissima da tutta la famiglia.

Eppure, tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non si è mai parlato di crisi o di periodi difficili, tanto che dopo il colpo di fulmine della casa del Grande Fratello i due hanno avuto anche un figlio di nome Gabriele, nato nel 2022 e spesso presente nelle loro storie su Instagram. Del resto l’influencer siciliana adora confidarsi con i suoi seguaci raccontando fatti personali e la sua vita quotidiana, mentre il marito Paolo è tutto il contrario: timido e riservato, non ama attirare l’attenzione mediatica.

Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia in vacanza senza di lui?

Quello che hanno notato i fan è che ultimamente Paolo Ciavarro non è più presente nelle storie di Clizia Incorvaia e questo è un primo indizio che ha fatto pensare ad un allontanamento momentaneo forse dovuto al dolore che Paolo deve ancora elaborare per la scomparsa della mamma. Ma ad alimentare i sospetti è stato anche un secondo indizio: di recente Clizia ha pubblicato una clip su Instagram dove si mostrava insieme al marito con un look coordinato. Ebbene, in questo video Paolo Ciavarro si è mostrato piuttosto insofferente, come se non volesse essere lì e come se si sforzasse di essere felice.

Alcuni fan hanno pensato che forse le espressioni del ragazzo fossero una parte studiata ad hoc per mostrarsi appositamente scontento di dover fare questo video insieme alla moglie, eppure, spunta un terzo indizio che alimenta ancora più il sospetto della crisi tra i due. Infatti, durante la Pasqua, Clizia Incorvaia è andata in Sicilia, e da qui ha postato diverse foto del figlio Gabriele e dei suoi genitori. Negli scatti, però, non compare mai il marito tanto che alcuni hanno pensato che non fosse con loro a festeggiare in famiglia. Una delle ipotesi è che Paolo Ciavarro abbia preferito rimanere accanto al fratello e al padre Massimo Ciavarro nella sua prima Pasqua senza la mamma e che quindi sia rimasto a Roma, lasciando che Clizia portasse il bambino dai nonni in Sicilia. Al momento, comunque, nessuna crisi è confermata.