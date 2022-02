Paolo Ciavarro e l’amore per Clizia Incorvaia/ “Differenza d’età non è un problema”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono più innamorati che mai. Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi torna al Grande Fratello Vip con la compagna a due anni esatti di distanza dal loro amore. Paolo e Clizia, infatti, si sono conosciuti per la prima volta proprio nella casa del GF VIP e si sono innamorati superando anche un piccolo passo falso della ex moglie di Francesco Sarcina che nella casa aveva dichiarato un’età falsa. Tra i due, infatti, ci sono 11 anni di differenza di età, ma questo non è mai stato un problema per la coppia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ L'attesa di Gabriele "Verrà battezzato da Alfonso"

Proprio la Incorvaia è tornata sull’argomento ‘differenza di età’ precisando: ” vi racconto questa cosa perché ho capito che bisogna giustificare ogni cosa. La storia è questa: quando lavoravo nella moda, avendo sempre avuto questo aspetto molto infantile, non riuscivo a lavorare perché a 18 anni ne dimostravo 15. Quindi il mio agente, pur di farmi lavorare, mi faceva dichiarare quattro anni in meno, che è l’età che ho detto al Grande Fratello e che sapevano tutti quanti. E io mi vergognavo come una ladra perché facevo le pubblicità con quelli di 18 anni e a quell’età non è bello dimostrarne di meno, voi lo sapete”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ "Matrimonio? In futuro, ora c'è nostro figlio..."

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: il rapporto con Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia vivono una bellissima storia d’amore di cui sono felici anche i genitori dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, infatti, sono al settimo cielo per la nascita del loro primo nipote visto Paolo e Clizia sono in dolce attesa. Una paternità felice per Paolo Ciavarro che ha un bellissimo rapporto con entrambi i genitori, anche se si sono separati quando lui era piccolissimo. “Non ho ricordi dei miei genitori insieme, è il mio più grande dispiacere. Però sono stati esemplari. Non ho sofferto assolutamente, non ho risentito in alcun modo della separazione” – ha detto Paolo Ciavarro.

PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA/ Il loro amore ha convinto anche Eleonora Giorgi

Con il papà Massimo Ciavarro ha un rapporto davvero bello come con la mamma Eleonora Giorgi che non ha nascosti di aver vissuto uno choc quando Paolo ha comunicato di voler andare a vivere da solo. “Ho avuto uno choc, a un certo punto: avendo avuto due figli a 11 anni di distanza, mi sono ritrovata a fare la madre per 32 anni ininterrottamente. E quando Paolo, in anticipo sui tempi, è uscito di casa, non ero preparata; è stato scioccante più di qualsiasi divorzio. E quindi ho avuto la voglia di trovare qualcosa che mi distrasse: tornare esattamente alle origini, a Roma” ha detto la mamma di Paolo Ciavarro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA