Paolo Ciavarro eliminato a causa di Clizia Incorvaia?/ Aristide scommette che… (Grande Fratello Vip)

Paolo Ciavarro non ha più le spalle coperte al Grande Fratello Vip 2020. Dopo essere partito alla grande e aver vissuto un profondo flirt con Clizia Incorvaia, il concorrente sembra ormai aver perso il favore del pubblico. I fan del reality non sono i soli ad essersi accorti che qualcosa è andato storto nel suo percorso: anche Sossio Aruta, in una delle ultime notti, ha esternato il proprio pensiero in merito. “Io non so come è il meccanismo”, ha confidato a Paola Di Benedetto e Antonella Elia, “ma, da fuori, chi ha fatto più rumore sono Antonella e Antonio. Poi qualcun altro che si è fatto notare è Licia, perchè è l’ex fidanzata di Barbara [voleva dire Imma Battaglia, nda], e Paolo perchè ha trovato questa storia d’amore qui dentro”. Solo che qualcosa però si è arenato, visto che la Incorvaia non è più nel gioco da diverso tempo e Ciavarro in qualche modo ne paga lo scotto. In un altro momento, Paolo invece ha deciso di parlare con Antonio Zequila, in merito all’ultimo scontro vissuto con Teresanna Pugliese. “Ma ti sei offeso perchè non abbiamo partecipato?”, gli ha chiesto, “se non va a tutti non ci devi rimanere male, siamo un gruppo di dieci persone, non è facile metterci tutti d’accordo”. L’attore ha ammesso di essersi infastidito del loro comportamento, soprattutto perchè alcuni concorrenti dimostrano di avere come unici interessi il biliardino e la possibilità di prendere il sole in giardino. “Nessuno deve obbligare nessuno”, ha replicato Ciavarro, “però non te la prendere. In caso stasera facciamo di nuovo Nomi, Cose e Città“. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro e Antonio Zequila. Nei giorni scorsi, Paolo ha avuto modo di parlare con Paola Di Benedetto, malinconica per via del countdown che li separa dalla fine del reality. Il figlio della Giorgi vede le cose in modo diverso, quasi come se fosse un’avvenuta o un viaggio bellissimo: sai che prima o poi finirà, ma rimarranno i ricordi. “Mi ricordo quando mia madre raccontava della sua edizione e non capivo tante cose, ora sì”, ha aggiunto.

Paolo Ciavarro, Grande Fratello Vip 4: conquisterà la finale?

Paolo Ciavarro riuscirà a conquistare la finale del Grande Fratello Vip 4? Questa sera il figlio di Eleonora Giorgi dovrà sottoporsi al televoto che lo vede in scontro con Patrick Pugliese e Antonio Zequila e non è semplice intuire quale sarà la decisione del pubblico. Aristide Malnati però ha rivelato il proprio pensiero al ragazzo, durante un pomeriggio trascorso in solitaria. I due hanno iniziato a parlare infatti di quanti giorni mancano alla chiusura dei giochi e Paolo gli ha fatto notare che per qualcuno, come lui, potrebbero mancare in realtà poche ore. “No, no, non fare questi scherzi”, ha risposto l’egittologo, ma Paolo ha ribadito il proprio pensiero. “Tutto può essere Ari…“, ha sottolineato, “ti ripeto se dovesse succedere… sarei felice comunque. E non lo dico così per dire”. Il Mummy invece è convinto che Paolo riuscirà a superare il televoto, anche se ha evidenziato di non avere alcuna certezza in tasca: “Sono abbastanza sicuro. La sicurezza non esiste, però me lo sento“. Ciavarro non è preoccupato, ma è un dato di fatto che anche se dovesse superare il televoto di oggi, potrebbe finire di nuovo in sfida nelle prossime settimane.

“Magari mi sbaglio, magari è più una speranza che una certezza e lo è, perchè la certezza non puoi averla. Solo Sossio ha delle certezze, l’unico è lui“, gli ha detto ancora Aristide, “a me piacerebbe una finale tu, Paola e Andrea”. Anche Paolo è convinto che l’ex Madre Natura potrebbe tranquillamente arrivare in finale. “Sempre stata educata, per bene. Un giovane ci sarà”, ha replicato il figlio della Giorgi. Poi il ragazzo ha scritto il nome di un concorrente che secondo lui accederà con sicurezza in finale: non sappiamo che cosa abbia scritto, ma visto il discorso o parlava di un giovane, come Teresanna Pugliese, oppure di Antonella Elia. “Secondo me no”, ha detto invece Malnati, “per me tu potresti esserci. Sai perchè? Perchè hai avuto questa storia, che ha avuto un risvolto molto contrastato. Poi l’uscita di Clizia e poi tutto quello che hai fatto, la tua educazione“. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro e Aristide Malnati.



