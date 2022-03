Paolo Ciavarro, fidanzato Clizia Incorvaia/ Lui: “Non dimenticherò mai una cosa…”

Paolo Ciavarro è il fidanzato di Clizia Incorvaia, nonché padre del piccolo Gabriele, appena arrivato in famiglia. Nelle scorse settimane il figlio di Eleonora Giorgi ha espresso grande ammirazione per la sua dolce metà, che ha definito “una persona incredibile”. “E’ stata davvero una passeggiata per lei, per lei il parto è stato come se nulla fosse, per me è stato faticosissimo. Non dimenticherò mai la faccia di Clizia, quando sono entrato nella sala parto, aveva in braccio nostro figlio, era solare, raggiante, bellissima. Sembrava pronta per andare a cena fuori. Quando poi ho visto la faccia di Gabriele, sono scoppiato in lacrime e non riuscivo a parlare”, ha raccontato orgoglioso Paolo in una recente intervista.

Clizia Incorvaia pupa per una sera/ La gravidanza e il figlio Gabriele con Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, il colpo di fulmine scoccato al Grande Fratello VIP

Forse non tutti sanno che Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono incontrati per la prima volta all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Nelle mura di Cinecittà è scoppiato l’amore e da quel momento i due non si sono più lasciati. Per quanto riguarda la vita privata di Paolo, sappiamo che è una persona abbastanza riservata, anche se ama il mondo dello spettacolo e vorrebbe ritagliarsi un ruolo di primo ordine. Al momento il pubblico lo conosce soprattutto per la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, dove ha appassionato il pubblico con love story con Clizia. Oggi la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele.

