Paolo Ciavarro, il figlio di Eleonora Giorgi, è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo da Silvia Toffanin su Canale 5 per ricordare la madre scomparsa il 3 marzo 2025 dopo aver lottato a lungo contro un terribile tumore al pancreas. Paolo, il figlio nato dall’amore tra Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, proprio durante i funerali della mamma ha rilasciato delle brevissime dichiarazioni a La Vita in Diretta parlando dell’immenso dolore provato nel dovere dirle addio. “Questo dolore vivrà in me per molto tempo e il vuoto che ha lasciato sarà incolmabile” – ha detto con la voce rotta dalle lacrime pur consapevole che questo ultimo anno vissuto con la mamma se lo porterà dentro per tutto il resto della sua vita. La scoperta della malattia di Eleonora Giorgi ha spinto Paolo e il fratello Andrea Rizzoli a cambiare le loro vite mettendo nuovamente al centro la mamma. ”

“Abbiamo dato valore al tempo, non sapevamo quanto sarebbe stato, e ce lo siamo goduti” – ha detto Paolo che ha trascorso gli ultimi 365 giorni accanto alla mamma cercando di non perdersi nemmeno un minuto della sua vita. “E’ stata lei a dare la forza a me e a mio fratello” – ha detto Paolo Ciavarro che ha visto la madre affrontare la malattia con tenacia, grinta, coraggio e sempre con il sorriso.

Paolo Ciavarro e l’amore per la madre Eleonora Giorgi

La morte di Eleonora Giorgi ha sconvolto la vita del figlio Paolo Ciavarro che nel giorno dei funerali ha rotto il silenzio parlando apertamente del suo dolore. Con la consapevolezza che la vita è fatta di perdite, Paolo ha pensato al figlio Gabriele che crescere senza l’amata nonna; quel nipote che tanto è stato importante per Eleonora Giorgi per affrontare il tumore e cercare in tutti i modi di sconfiggerlo. “E’ stata anche una grande nonna in questi tre anni di vita di mio figlio” – ha aggiunto Paolo Ciavarro che nonostante la diagnosi ha sempre mantenuto viva la speranza di una possibile guarigione o di un miracolo.

“Sempre positivo. Ho cercato di dare speranza anche a mamma” – ha detto Paolo che parlando dell’anno vissuto accanto alla mamma ha precisato “è stato meraviglioso”.