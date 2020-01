Paolo Ciavarro/ Flirt con Clizia Incorvaia? In molti pronti scommetterci (Grande Fratello Vip 4)

Paolo Ciavarro ha già uno stuolo di fan del Grande Fratello Vip 4 pronto a sostenerlo, anche se il concorrente teme tantissimo che la madre Eleonora Giorgi possa fargli presto una sorpresa ed entrare nella casa. Un’ipotesi su cui Alfonso Signorini ha giocato parecchio al momento del suo ingresso, facendogli credere che avrebbe potuto incontrarla già durante la prima puntata. Paolo Ciavarro intanto continua a riscuotere successi anche fra gli altri concorrenti, in particolare con un gruppetto che è da tenere sotto controllo. Primo fra tutti Aristide Malnati, che ha deciso di confidargli di sentirsi mentalmente attratto dagli uomini, fisicamente dalle donne. Una dichiarazione che il figlio della Giorgi ha accolto senza fare una piega. Di contro sono due le donne che ruotano attorno al ragazzo dagli occhi blu: una è Clizia Incorvaia, con cui secondo alcuni ammiratori potrebbe nascere presto qualcosa di speciale. Michele Cucuzza ci ha già messo lo zampino, spingendolo fra le braccia della biondina, ventilando l’ipotesi che Antonio Zequila potrebbe presto diventare una minaccia per la possibile coppia. Si è creata una bella sintonia anche fra Ciavarro e Paola Di Benedetto, anche se quest’ultima lo ha interrogato più che altro sulla discografia di Benji & Fede: “Non ho capito, visto che ci sei te io sono costretto a non sentire una canzone di Benji & Fede”, ha detto in modo ironico, parlando della volontà della produzione di non trasmettere via radio alcuni brani del duo musicale. Ciavarro si è dichiarato un fan, ma poi ha dimostrato di non sapere alla perfezione i testi di alcune hit. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto.

Paolo Ciavarro, Grande Fratello Vip 4: il momento di aprire i rubinetti

Anche per Paolo Ciavarro è arrivato il momento di aprire un po’ i rubinetti al Grande Fratello Vip 4 e rivelare qualcosa di più sulla propria vita. Durante una delle serate, seduto in giardino con Ivan Gonzalez e Andrea Montovoli, il figlio di Eleonora Giorgi si è informato a lungo sulla carriera calcistica del concorrente spagnolo. “Io pure ho giocato a calcio serialmente. Non ho fatto il calciatore perchè pensavo ad altro. Ho giocato nella Roma, poi a 16 anni non mi andava più di fare sacrifici, volevo uscire con gli amici e quindi ho mollato”, ha confessato subito ai due compagni di disavventure. Nel corso degli anni, Paolo ha avuto modo di fare un’attenta analisi del suo rifiuto, di quanto è accaduto e soprattutto dei rimorsi che lo hanno colpito diverso tempo dopo. “Non è vero, io non ero un cretino, pazzo, che uscivo, mi drogavo o chissacchè. Semplicemente non mi andava di fare sacrifici. Non avevo fame, è questo il problema. Non mi è mai mancato niente nella vita”, ha sottolineato. Ciavarro poi ha avuto persino una seconda possibilità di diventare calciatore professionista, grazie ad un provino per il Manchester City. Tutto perfetto, ma anche in quel caso il ragazzo non se l’è sentita di andare avanti. “Adesso con il senno di poi, a 28 anni, per me è un rimpianto enorme”, conclude. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA