Paolo Ciavarro ha bestemmiato?/ Video, fan lo difendono in attesa del verdetto

Paolo Ciavarro non se la sta passando bene: dopo l’uscita della sua amata Clizia Incorvaia, squalificata dal Grande Fratello Vip 2020 per la frase detta ad Andrea Denver in cui lo paragonava al pentito Tommaso Buscetta, arrivano le accuse per la presunta bestemmia detta in diretta mentre si faceva una doccia. Secondo alcuni, il bel Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, ha palesemente imprecato mentre per altri si è trattato di un fraintendimento. Insomma, il pubblico è diviso a metà e dagli autori del Grande Fratello non è arrivato ancora il verdetto su un’ipotetica squalifica o presa di posizione sulla questione. Si presume però che qualcosa succederà, visto che solitamente gli autori del programma sono molto rigidi su queste regole e non si lasciano sfuggire alcun caso.

Paolo Ciavarro bestemmia al Grande Fratello? Secondo i fan non è così

Bestemmiare in diretta, soprattutto quando sai di essere sotto gli occhi di migliaia di spettatori non è una cosa da lasciar passare inosservata. Paolo Ciavarro ha imprecato veramente? La risposta è dubbia: alcuni dicono di sì, tanto che negli ultimi giorni è scoppiata la bufera proprio per questo, secondo altri no: “Raga non ha bestemmiato. Ora anche basta. Per quanto mi sia caduto, ma adesso non esageriamo“, scrivono i fan su Twitter. Il ragazzo era in doccia con Andrea Montovoli quando sarebbe uscita l’imprecazione dalla sua bocca. Riguardando i video è difficile distinguere le sue parole dopo la frase: “Continua ad uscire schiuma ovunque”. Le orecchie attente degli autori del Grande Fratello Vip staranno valutando sicuramente il caso ed è probabile che nelle prossime ore, massimo nei prossimi giorni, arrivi un provvedimento per Ciavarro o, nel caso in cui si dovesse dimostrare che non ha imprecato, è probabile che arrivi una smentita ufficiale da parte del Grande Fratello Vip. Qui di seguito c’è il video del momento in cui Paolo Ciavarro avrebbe imprecato:

PALESISSIMA BESTEMMIA DI PAOLO, GIÀ CHE CI SIAMO MANDATE A CASA PURE LUI #GFvip pic.twitter.com/0EcG4lMOGz — no name (@noname42802062) February 23, 2020





