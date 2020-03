Paolo Ciavarro/ “Ho tanta voglia di riabbracciare Clizia Incorvaia” (Grande Fratello Vip)

Paolo Ciavarro non ce l’ha fatta più: dopo essersi dimostrato fra i concorrenti più tranquilli del Grande Fratello Vip 4, anche il ragazzo dai riccioli d’oro ha ceduto. Il motivo? La lite fra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese, nata per di più per un motivo davvero banale. “Mi vergogno di essere stato lì in mezzo”, ha confidato Paolo a Paola Di Benedetto e Patrick Pugliese. Il pubblico continua intanto ad amare il figlio di Eleonora Giorgi, anche perchè è stato uno dei pochi ad essersi commosso nel sentire Alfonso Signorini parlare delle cantate ai balconi che in questi giorni hanno coinvolto molte città d’Italia. E nel sentire quale sia la situazione in cui versa il nostro Paese, Ciavarro ha rivelato a Valeria Marini i suoi desideri: “Ho tanta voglia di riabbracciare Clizia. Non sto più nella pelle. Non vedo l’ora di riaverla vicina a me”. La showgirl è rimasta colpita dalla loro storia d’amore ed è sicura che il ragazzo meriti di vivere un sentimento così forte. “Qui dentro è nato questo amore importante”, gli ha detto, “te lo meriti. Tu hai tante qualità e la cosa bella è che si vedono a primo impatto”.

PAOLO CIAVARRO: TIRATA D’ORECCHIE A TERESANNA DOPO LA LITE CON SOSSIO

Paolo Ciavarro si è fatto un’idea ben precisa sull’ultima lite avvenuta al Grande Fratello Vip 4. Nelle ore successive al suo scontro con Sossio Aruta, il ragazzo ha deciso infatti di parlare con Teresanna e di bacchettarla per i toni. “Purtroppo mi vergogno di far parte di quella scena”, ha rivelato, “è stata una scena brutta. E se ci pensi e ragioni lucidamente, ti rendi conto anche tu”. L’ex tronista però ha cercato di difendersi: ricorda bene che all’interno della Casa siano volate parole ben più grosse prima del suo arrivo. “I toni e l’aggressività di questa mattina sono stati fuori luogo”, ha ribadito però Ciavarro, “stamattina eravate tutti e due sullo stesso piano e avete sbagliato entrambi. Quello che abbiamo fatto vedere stamattina è stato brutto e ti ricordo anche le tue parole di qualche giorno fa, che se avessero litigato Antonella e Valeria, le avremmo fermate”. La Pugliese ha cercato ancora di difendersi e contestare il rimprovero, ma senza riuscirci. La tirata d’orecchi però sembra aver sortito il suo effetto: nelle ore successive, Teresanna ha avuto modo di riflettere su quanto accaduto con Sossio e fare alcune considerazioni con altri concorrenti. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro e Teresanna Pugliese



