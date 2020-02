Paolo Ciavarro/ Il flirt con Clizia un’arma a doppio taglio? (Grande Fratello Vip)

Paolo Ciavarro continua la sua love story al Grande Fratello Vip 4: tutto va a gonfie vele con Clizia Incorvaia. Anche se in qualche momento l’ex di Francesco Sarcina sembra nutrire dei dubbi sulla loro unione. Il figlio di Eleonora Giorgi invece sembra non voler fare marcia indietro. Anche se da quando Clizia è entrata nella sua quotidianità, ne sappiamo davvero poco sui suoi pensieri. Forse il percorso di Paolo si è un po’ bloccato: le confidenze con Andrea Montovoli ci sono ancora, ma al di là dei mille baci con la bella influencer non vediamo molto di più. Fra il serio e il divertente, i due ragazzi in questi giorni sono ritornati a parlare dell’invito che l’ex volto di Forum le ha fatto in precedenza. Tutto si è concluso con risate e ancora tanti baci, ma anche con un “Ti devi fidare” da parte di Ciavarro. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia La loro coppia rappresenta per certi versi una sorta di salvagente. In questo modo Paolo e Clizia possono sfuggire alle liti che stanno colpendo tutti gli altri inquilini, che non sanno più come farsi notare. Dall’altra parte però il baratro incombe e il rischio di finire come Pago e Serena Enardu è fin troppo reale.

PAOLO CIAVARRO: PRONTE DUE GRANDI SORPRESE

Paolo Ciavarro sta per riceveredue grandi sorprese al Grande Fratello Vip 4. Sia il padre Massimo Ciavarro sia la madre Eleonora Giorgi entreranno nella Casa per salutarlo e forse per fargli intuire quanto lo stiano ammirando per il suo percorso gieffino. Non è escluso però che i due attori abbiano notato qualcosa che non va nel comportamento del figlio, anche se i social continuano a spalleggiare il biondino riccioluto. Soprattutto per la sua educazione, per il modo in cui riesce a non alzare mai i toni o a dire cattiverie sugli altri concorrenti. Anche quando è l’amico Andrea Montovoli a sparare a zero sul gruppetto che ha osato pestargli il piede, capeggiato ovviamente da Antonella Elia. “Non vedo l’ora di uscire per parlare con te”, ha detto in questi giorni Ciavarro all’amico attore, sempre più sibillino per quanto riguarda le rivelazioni sul suo passato e sulla vita amorosa. Il ragazzo per ora crede di aver compreso tutti i silenzi e i non detti di Montovoli, ma la prova del 9 l’avra una volta che entrambi lasceranno la Casa.

