PAOLO CIAVARRO/ Il rapporto coi social: “Sento il bisogno di staccare…” (Verissimo)

PaoNuovo appuntamento a Verissimo per Paolo Ciavarro, attore e presenza fissa del programma Forum figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Nel comunicato si lascia intendere che Ciavarro “non sarà solo”, ma non è dato sapere chi lo accompagnerà. Sono già diverse volte che Paolo accetta l’invito di Silvia Toffanin in uno dei salotti più frequentati della tv. Le volte precedenti, ci era stato a margine della sua partecipazione al reality show di Canale 5 Grande Fratello Vip, che aveva contribuito in maniera preminente ad accrescere la sua fama presso il pubblico generalista. A partire dalla sua esperienza da concorrente, l’attore ha cominciato a comparire sempre più spesso anche sulle pagine dei tabloid, e questo soprattutto in relazione alla sua storia con l’ex inquilina della Casa Clizia Incorvaia. I due hanno instaurato un rapporto nonostante lei fosse appena reduce dal matrimonio con Francesco Sarcina, frontman del gruppo musicale Le Vibrazioni da cui – nel 2015 – ha avuto una figlia, Nina.

Paolo Ciavarro parla di Disconnessi on the Road

Messi da parte Forum e il reality, Paolo Ciavarro ha preso parte di recente anche a un altro programma di discreto successo, Disconnessi on the Road, in onda questa volta sulla ‘rete giovane’ del gruppo Mediaset, Italia 1. Per lui e per le due ragazze che lo hanno accompagnato (Paola Di Benedetto e Giulia Salemi) si è trattato di un viaggio tutto sommato formativo, e questo già solo per il fatto che – per tutta la sua durata – i tre hanno fatto a meno di “connettersi”, appunto, mediante i moderni mezzi di comunicazione. Queste le parole di lui al riguardo, mentre specifica che – in realtà – non si è trattato di una prova assolutamente inedita, almeno dal suo punto di vista: “Se intendiamo la disconnessione dal telefono, lo faccio spesso. Dopo cena, per esempio, sento il bisogno di staccare e di farmi i cavoli miei, di leggere un libro. In generale, cerco di usare il telefono il meno possibile: passiamo tantissimo tempo sui social quando, magari, potremmo sfruttare quello stesso tempo per dedicarci ad altro. Sono un mezzo che ha cambiato la vita di tutti, nel bene e nel male, ma sarei ipocrita se dicessi di non usarli”.

Paolo Ciavarro e il rapporto coi social

Nella stessa intervista rilasciata il 21 settembre a Vanity Fair, Paolo Ciavarro ha accennato anche al suo rapporto con i fan, che proprio sui social si mostrano particolarmente agguerriti. Il loro nome di battaglia è “ciavarrini”, ed è essenzialmente per loro che l’attore si sforza di essere discretamente presente anche in quel campo: “Ringrazio sempre per l’affetto che mi mostrano, mi fa davvero piacere. Se c’è gente interessata a me e mi vuole bene penso che sia giusto rimanere sui social per esprimere riconoscenza verso chi mi segue”.



