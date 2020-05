Paolo Ciavarro, incontra Clizia Incorvaia a Live non è la D’Urso/ “Una famiglia con lei? Ora risponderei sì”

Pubblicità

Paolo Ciavarro prova sentimenti importanti per Clizia Incorvaia. Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, dopo aver trascorso tre mesi nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ha trascorso la quarantena con la madre vedendo Clizia Incorvaia solo attraverso le videochiamate. Nonostante la storia sia ancora agli albori e i due non abbiano avuto modo di vivere la quotidianità, Ciavarro Junior non ha dubbi sui sentimenti che prova per Clizia al punto da fare progetti anche per il futuro. “Lo so, a qualcuno potrà sembrare prematuro, esagerato, ma io ci credo” – ha raccontato al settimanale Di Più – “faccio progetti seri con Clizia, mi fido del mio istinto e confido molto in questo amore. Per clizia provo cose che non avevo mai provato prima nella mia vita. Pensare a tutti i momenti insieme mi emoziona”, ha aggiunto Ciavarro che sembra essersi innamorato seriamente della sua Clizia.

Pubblicità

PAOLO CIAVARRO: “UNA FAMIGLIA CON CLIZIA INCORVAIA? ORA DIREI SI'”

Clizia Incorvaia, mamma di una bambina, nata dal matrimonio finito con Francesco Sarcina, prima di presentare la figlia a Paolo Ciavarro, vuole essere sicura della loro storia. Paolo, invece, non ha dubbi sui propri sentimenti per la Incorvaia al punto che non esclude di poter avere una famiglia con lei. “Mi sono buttato con tutto me stesso in questa storia e al momento voglio il massimo. Una famiglia con Clizia? Ora risponderei di sì, ascoltando il cuore, poi è chiaro che nella vita tutto può succedere”, ha ammetto Ciavarro ai microfoni del magazine Di Più. Dopo aver aspettato mesi, dunque, Paolo è pronto a rivedere e riabbracciare la sua Clizia nella nuova puntata di Live – Non è la D’Urso sperando di poter trascorrere con lei un’estate serena conoscendosi a fondo e condividendo la quotidianità. Quello che sembrava essere un sentimento destinato a spegnersi, si sta rafforzando nonostante la lontananza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA