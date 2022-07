Paolo Ciavarro/ “Io papà? E’ un viaggio incredibile di emozioni”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: presto il matrimonio

Paolo Ciavarro è il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è prossimo alle nozze con Clizia Incorvaia. Proprio così: la coppia è più innamorata e unita che mai e dopo la nascita del piccolo Gabriele sono pronti anche al grande passo del matrimonio. In realtà il figlio d’arte ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna prima della nascita del primo figlio con la Incorvaia che ha raccontato: “volendo, il desiderio è cresciuto, ora non c’è più il tempo di prima, se ti viene una voglia matta, tocca aspettare e l’attesa rafforza il desiderio”. Ciavarro ha semplicemente replicato “io sottoscrivo”.

Che dire galeotta fu la casa del Grande Fratello Vip che ha permesso ai due di conoscersi ed innamorarsi. Una volta usciti dalla casa i due hanno continuato a viversi ritagliandosi però degli spazio come ha raccontato il figlio della Giorgi: “aparte il primo mese, che non fa testo, poi ci siamo concessi dei momenti solo per noi, delle serate in libera uscita”.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: l’amore nato al Grande Fratello Vip

La storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia prosegue a gonfie vele. Il loro amore è stato suggellato anche dalla nascita di un figlio di nome Gabriele. “Molto onestamente, io dal giorno uno non vedevo l’ora che le crescesse la pancia e di mese in mese la vedevo sempre più bella. Poi quando sono entrato in sala parto, l’ho vista. Mi sembrava un raggio di sole” – ha raccontato il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro diventato papà per la prima volta. “All’inizio non ho capito nulla, poi mi sono appassionato e preparato e ora sono iper premuroso. E’ un viaggio incredibile di emozioni. Sono prontissimo a fare il papà, vorrei che nascesse domani. Io lo volevo” – ha raccontato Paolo.

Infine l’ex gieffino parlando proprio della gravidanza della compagna ha detto: “è stata davvero una passeggiata per lei, per lei il parto è stato come se nulla fosse, per me è stato faticosissimo. Non dimenticherò mai la faccia di Clizia, quando sono entrato nella sala parto, aveva in braccio nostro figlio, era solare, raggiante, bellissima. Sembrava pronta per andare a cena fuori. Quando poi ho visto la faccia di Gabriele, sono scoppiato in lacrime e non riuscivo a parlare”.











