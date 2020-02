Paolo Ciavarro/ La storia con Clizia lo preoccupa: “Come andrà fuori?” (Grande Fratello Vip)

Paolo Ciavarro continua ad attirare l’attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip 4, soprattutto perchè in queste ore ci si sta chiedendo se sotto le lenzuola sia successo qualcosa di più fra lui e Clizia Incorvaia. Questo non vuol dire però che il figlio di Eleonora Giorgi non abbia dei pensieri, anzi. Ha confidato infatti ad Andrea Montovoli di temere che la loro love story non possa resistere alle intemperie della vita quotidiana. Si parla ovviamente del momento in cui Paolo e Licia usciranno dalla Casa: che piega prenderà il loro flirt? “Non lo so, può succedere di tutto, adesso provo a vivere alla giornata”, ha detto all’attore, che ha cercato di incoraggiarlo. Secondo Andrea non dovrebbe pensare fin da adesso che presto sbatterà la testa contro un muro, ma di concentrarsi sul fatto che nel ‘qui e ora’ si sente felice. Comprensivo ed empatico, Ciavarro intanto ha già conquistato il cuore degli italiani. Anche per aver deciso di non prendere parte alla faida fra Licia Nunez e Adriana Volpe, scegliendo di rimanere nel dietro le quinte e di non esprimere alcun giudizio su nessuna delle due.

PAOLO CIAVARRO NEL MIRINO DI LICIA NUNEZ

Paolo Ciavarro è finto nel mirino di Licia Nunez al Grande Fratello Vip 4. Dopo aver scoperto di essere stata mandata in nomination, l’attrice ha avuto un momento di crisi con tutti gli altri concorrenti ed ha etichettato più di qualcuno come un ‘seguace di Adriana Volpe’. Fra questi c’è anche il figlio di Eleonora Giorgi, che di contro è sicuro di averle dato il suo voto per motivi diversi. “Ho una testa pensante, non mi faccio attanagliare dai meccanismi del gioco”, ha confidato in sauna a Clizia Incorvaia. Quest’ultima gli ha fatto notare invece che il crollo dell’attrice potrebbe essere legato anche al fatto che è rimasta ormai sola nella Casa, senza quei tre amici (Rita Rusic, Michele Cucuzza e Barbara Alberti, ndr) con cui aveva legato di più. “Non deve essere facile rimanere da sola”, ha detto Paolo, “lo capisco. Spero che domani si senta meglio”. Il discorso però è caduto in tempi brevi e i due ragazzi si sono spostati nel Capsule Hotel per scambiarsi ore e ore di effusioni più o meno spinte. “Se mi sono lasciato andare è tutto merito tuo, mi hai messo a mio agio”, ha confidato prima all’influencer. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia https://www.grandefratello.mediaset.it/video/paolo-ciavarro-non-mi-faccio-attanagliare-dai-meccanismi-di-gioco_16221.shtml

