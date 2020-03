Paolo Ciavarro/ L’assenza di Clizia Incorvaia sta pesando, da favorito alla nomination? (Grande Fratello Vip)

Paolo Ciavarro è il principe azzurro che ogni fan del Grande Fratello Vip 4 vorrebbe forse al suo fianco. Siamo sicuri però che lo è agli occhi di Clizia Incorvaia, che durante una recente ospitata a Verissimo ha speso belle parole nei suoi confronti. “Pensavo di avere con lui un epilogo diverso, ma io ho già vinto”, ha detto l’influencer, “ho trovato il mio principe: un uomo elegante, protettivo, timido, è un’anima bella, non pensavo potesse esistere”. Clizia parla già di amore e anche per Paolo potrebbe essere lo stesso. In questi giorni in cui il ragazzo si è ritrovato da solo nella Casa, ha pensato spesso alla Incorvaia e le ha dedicato diversi gesti da innamorato. Come il cuore disegnato solo per lei e con scritto “Occhi blu” o quelle canzoni romantiche che lo hanno spinto a sorridere, anche da solo. Come Avrai di Claudio Baglioni, E’ sempre bello di Coez e Don’t look back in anger degli Oasis. Forse ora che la Incorvaia è uscita dal gioco, Paolo ha anche modo di capire meglio la sofferenza provata da Fernanda Lessa nel sentire la mancanza dei suoi affetti più cari. Non è un caso infatti che sia stato proprio lui a consolarla in un momento di grande sconforto.

PAOLO CIAVARRO AL GRANDE FRATELLO VIP 4

Non è di certo facile per Paolo Ciavarro riuscire a rimanere lucido in questi giorni infuocati al Grande Fratello Vip 4. L’ingresso di Valeria Marini ha destabilizzato molto il gruppo, soprattutto Antonella Elia, ed ha scatenato in qualche modo anche altre liti a catena. Paolo però ha deciso di rimanere distante da tutte le situazioni, preferendo non schierarsi dalla parte di nessuno. Ha evitato persino di intervenire durante la famosa lite fra la Marini e Antonella Elia, si è guardato bene dal calmare una delle due oppure entrambe. Forse per evitare di finire come Aristide Malnati, che per difendere ora una, ora l’altra, si trova adesso fra due fuochi. Intanto i riflettori si sono un po’ spenti su Ciavarro. L’assenza di Clizia Incorvaia sta costando cara al ragazzo, soprattutto in termini di visibilità. L’unica speranza di continuare ad avere il favore delle telecamere era l’amicizia con Andrea Montovoli, ma quest’ultimo ha scelto di uscire dal programma nel corso della stessa serata. E così Paolo è rimasto da solo con i suoi pensieri e senza più alcun legame forte. Memore di quanto accaduto in passato, il legame con Andrea Denver sembra ormai sbiadito. Eppure i fan continuano a chiedere che sia proprio lui a vincere quest’edizione del reality.

