Amici, parenti e fan di Eleonora Giorgi si sono raccolti oggi, 5 marzo, dentro e fuori la Chiesa degli Artisti di Roma per l’ultimo saluto alla celebre attrice. In prima fila a salutare la loro mamma e a ringraziare chi è giunto per ricordarla i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, che dopo la cerimonia hanno concesso un’intervista a Pomeriggio 5. In diretta con Myrta Merlino, Paolo e Andrea hanno raccontato le loro emozioni in questo difficile momento, raccontando anche gli ultimi istanti della loro amata mamma.

“È andata via in pace, con il sorriso. – ha esordito Paolo Ciavarro, continuando poi – La sua forza, il suo atteggiamento, il suo modo di affrontare questo ultimo anno ha reso per me e mio fratello semplicissimo starle accanto. Noi non abbiamo fatto nulla di speciale, è lei ad essere stata speciale.”

Entrambi i figli hanno dunque ringraziato le tantissime persone che in queste ore, ma anche durante la malattia di Eleonora Giorgi, le hanno manifestato amore e sostegno. “La cosa che ci rende più felice è aver visto le persone che l’hanno amata, che sono state toccante dal suo ultimo anno, da quello che ha voluto fare col tempo che le restava”, ha dichiarato ancora Paolo, che ha poi rivelato come ha detto a suo figlio Gabriele della morte della nonna. “Con Gabriele ci ho parlato, gli ho detto quello che mamma ha voluto che gli dicessi: che la nonna oggi è un angelo e lo protegge dal cielo. Gabriele è stata la vera forza, senza di lui non so se mamma avrebbe lottato tanto”, ha quindi concluso Ciavarro in diretta su Canale 5.