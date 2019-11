Paolo Ciavarro/ “Maria De Filippi e Barbara Palombelli? Le mie mamme televisive!”

Paolo Ciavarro stupisce senza dubbio per la sua bellezza ed eleganza, merito anche di due genitori belli e rispettosi come Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Laureato, grande appassionato di calcio e sport in generale. Fin da piccolo ha giocato a pallone portandosi a casa buoni risultati, fino a giocare nell’AS Roma e sfiorando il professionismo in Inghilterra. Ma in questo 28enne c’è qualcosa di più. E lo sanno bene due regine della televisione che hanno visto lungo: Barbara Palombelli e Maria De Filippi. Il tutto è nato dalla sua partecipazione nel 2013 a Pechino Express in coppia con il padre. Barbara Palombelli lo ha notato ed è stato chiamato per sostenere un provino per Forum. E da lì Amici e tutto il resto. È molto attivo sui social e viene definito uno dei volti televisivi del momento. Intervistato tra le pagine di Spy, confida di avere pensato anche alla recitazione: “Non chiudo nessuna porta. Vedremo”.

Paolo Ciavarro sogna la conduzione: poi parla del rapporto con i genitori famosi

Paolo Ciavarro sogna la conduzione nel suo futuro: “Mi piacerebbe presentare un programma televisivo. Tra i suoi miti ci sono Gerry Scotti, Paolo Bonolis e naturalmente anche il grande Mike Bongiorno. Tra le conduttrici invece: “Senza dubbio Barbara Palombelli e Maria De Filippi. Sono bravissime e per me sono due mamme televisive. Barbara mi ha dato la possibilità di affacciarmi in questo mondo. Maria è stata la prima conferma che pian piano sto crescendo, dandomi la possibilità di condurre il day time di Amici. Una grande soddisfazione”. Poi racconta di avere con mamma Eleonora Giorgi, un rapporto stupendo: “Devo dire che non è semplice avere due genitori famosi. Qualsiasi traguardo io abbia raggiunto nella mia vita, mi sono sempre sentito ripetere: “Sì, lui ce l’ha fatta perché è il figlio di…”. sempre stato così, da quando sono nato. E quindi, ormai mi sono abituato. Sono molto orgoglioso dei miei genitori e ho un rapporto fantastico con entrambi”.

