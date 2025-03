Pochi minuti prima dell’inizio dei funerali di Eleonora Giorgi, i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli hanno rilasciato delle dichiarazioni in diretta su Rai 1, collegati con Caterina Balivo e La Volta Buona. Toccante è stato l’intervento di Paolo, che in lacrime e vistosamente provato ha comunque dedicato parole di grande amore e orgoglio nei confronti di sua madre.

“Lei è quello che vorrebbe, io guardo il cielo e so che lei mi sta guardando e, soprattutto, veglia su mio figlio e so che lo proteggerà sempre e questa è la cosa più bella in assoluto.” ha esordito Paolo in lacrime. “Mamma sapeva come voleva fosse il suo funerale, ma anche scherzando. Il sorriso non è mai mancato in questo anno, certo non sono mancati momenti difficili, questo non lo neghiamo. Però abbiamo sempre cercato di sdrammatizzare…”

Le parole di Paolo Ciavarro ai funerali di mamma Eleonora Giorgi

Paola Ciavarro ha poi tenuto a sottolineare la forza mostrata da sua mamma Eleonora Giorgi anche nel parlare della sua malattia pubblicamente, diventando un esempio per tutti coloro che stanno affrontando la stessa battaglia. Così ha aggiunto: “L’eredità più grande che mi lascia mamma? La bontà del suo cuore e il suo sorriso.” Quindi ha concluso con parole di grande amore per la donna: “Mamma ha reso molto più facile per me e mio fratello starle accanto. Se lei avesse affrontato questo percorso in modo diverso, sarebbe stato più complicato, invece lei l’ha reso facile. A mio figlio Gabriele ho detto ciò che voleva lei: che ora è il suo angelo e lo protegge da lassù.”