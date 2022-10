Paolo Ciavarro recitava con Clizia Incorvaia al GF Vip?/ Parla Edoardo Donnamaria: “La verità è…”

Paolo Ciavarro fingeva al Grande Fratello Vip? Parla l’amico Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria è uno dei volti fissi di Forum, il programma cult condotto da Barbara Palombelli. È li che ha conosciuto Paolo Ciavarro. I due col tempo sono diventati grandi amici, probabilmente proprio da Paolo Edoardo ha ricevuto qualche consiglio sulla sua avventura al GF Vip, che lui ha vissuto pochi anni fa. Proprio nella Casa Paolo ha conosciuto Clizia Incorvaia, oggi sua compagna e mamma di suo figlio Gabriel.

Edoardo però ha ammesso che molte volte gli hanno chiesto in passato se Paolo fingesse con Clizia nella Casa del Grande Fratello Vip, cosa che ha voluto chiarire una volta per tutte durante una chiacchierata in giardino. “Paolo e Clizia? Lui è un mio grandissimo amico. A me la gente veniva a dire: ‘Lui sta recitando, sta fingendo’. Ma voi l’avete visto mai recitare Paolo Ciavarro? È una pipp*! Secondo voi sa fare veramente questa roba? Ma voi siete scemi? Lo conoscete o no?” ha tuonato Donnamaria, come riportato da Blogtivvù.

Edoardo Donnamaria difende Paolo Ciavarro

Edoardo ha poi proseguito, smentendo ogni voce negativa sul suo amico Ciavarro: “Quando stava dentro e non sapevo niente. Ma questa cosa gliel’ho detta anche a lui, ma questo è una pipp* a recitare e mò sta facendo questa recita? – e ancora – Ma lo conoscete oppure no? Paolo e Clizia hanno fatto un figlio, la gente veniva da me, che sono un suo caro amico, delle persone che lo conoscevano, gente dell’ambiente dove lavoriamo mi dicevano: ‘Dai tu lo sai che stai facendo finta’. Ed io dicevo: ‘Ma ragazzi, ma che cazz* dite?’. Quindi, se lo fanno gli amici, pensa gli altri.”

MA VOI L’AVETE MAI VISTO PAOLO CIAVARRO RECITÀ? È NA PIPPA

mistosentendomalissimononrespiro pic.twitter.com/JP0nx65Y0Y — medusa 🧚‍♀️ (@FaTinaameta) October 9, 2022













