Paolo Ciavarro, scherzo de Le Iene/ Micol, sorella Clizia Incorvaia, ci prova con lui

Le Iene tornano a colpire. Stavolta la vittima dei loro terribili scherzi è Paolo Ciavarro. Al figlio di Eleonora Giorgi viene fatto credere che Micol Incorvaia, sorella di Clizia, abbia preso una cotta per lui e voglia conquistarlo. Nulla è come sembra in questo scherzo cattivissimo di Nicolò De Devitiis tra avances e proposte indecenti che scatenano reazioni molto pesanti da parte di Paolo. Micol lancia infatti frasi molto pungenti verso Paolo e contro la sorella: “Mia sorella ha 40 anni, pensavo ti interessasse qualcosa di più giovane. Mi sento abbastanza fresca… Cosa ne pensi della mia proposta?”, gli chiede nel breve video pubblicato da Le Iene che anticipa la messa in onda dello scherzo. “Penso che sono sconvolto, non mi aspettavo assolutamente nulla di tutto ciò!” replica lui.

Scherzo a Paolo Ciavarro: la sorella di Clizia Incorvaia ci prova con lui e…

È però solo l’inizio di quanto è stato preparato per Paolo Ciavarro. Le Iene hanno ovviamente coinvolto nello scherzo anche la fidanzata Clizia Incorvaia, che trova una lettera scabrosa con proposte indecenti per Paolo. Da qui nasce un forte litigio in cui Ciavarro arriva addirittura a scoppiare in lacrime. “Tua sorella è una cattiva persona!” dice tra le lacrime il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. “Tu non sei l’uomo per mia sorella!” dice poi Micol a Paolo, che palesemente scosso chiede “Quindi vuoi distruggere la nostra storia?”, “Assolutamente si!” replica lei. Il resto in diretta su Italia 1.



