Paolo Ciavarro/ Sempre più destabilizzato dall’uscita di Clizia (Grande Fratello Vip)

Paolo Ciavarro sente sempre di più la mancanza di Clizia Incorvaia: a diversi giorni di distanza dall’espulsione della biondina dal Grande Fratello Vip 4, il figlio di Eleonora Giorgi continua a sentire un grande vuoto interiore. “Quando succedono queste cose penso che vorrei condividerle con lei”, ha confessato a Licia Nunez. I pensieri di Paolo sono variopinti: non solo quella forte nostalgia di avere Clizia al suo fianco, ma anche i dubbi che riguardano che cosa sta facendo all’esterno, se il loro sentimento sia ancora vivo oppure no. “Terribile non sapere”, ha aggiunto. Nei giorni precedenti invece, Ciavarro ha manifestato un forte fastidio nei confronti di Antonella Elia, a causa della sua decisione di fare uno scherzo a Valeria Marini con la complicità di Antonio Zequila. Persino Patrick Pugliese si è tirato indietro, sicuro che certi limiti, come nascondere oggetti nei letti, non vadano oltrepassati. “Non vuole fare pace ma poi si diverte a fare queste cose”, ha detto Teresanna Pugliese quando Paolo le ha rivelato tutto. “Anche Zequila e Sossio”, ha aggiunto subito dopo il ragazzo, cercando poi di convincere l’attore a non calcare la mano. “Allora vuole litigare“, gli ha fatto notare comunque Ciavarro, insinuando che Antonella abbia cercato di provocare l’ennesimo scontro con la Marini.

Paolo Ciavarro, Grande Fratello Vip: i primi segni di cedimento

Paolo Ciavarro inizia a dare segni di cedimento: il Grande Fratello Vip 4 sta diventando difficile da gestire anche per lui. Forse se Clizia Incorvaia fosse rimasta nella Casa con lui, il peso sarebbe stato differente. “Penso che se dovessi mai arrivare fino in fondo…“, ha confessato a Patrick Pugliese, “altri 50 giorni… mi sento male. Altri giorni senza Clizia è dura, devo essere forte e basta”. Patrick ha cercato in tutti i modi di risollevarlo e quanto pare ci è riuscito. Anche se Ciavarro ha continuato a pensare a quanto desiderio abbia di vivere Clizia e la loro storia lontano dalle telecamere. “Mi manca tanto non c’è niente da fare”, ha aggiunto, “è inutile dire il contrario. Però è bello quello che sto provando. Io e lei abbiamo vinto“. Un desiderio simile a quello di Clizia, come gli ha confidato Licia Nunez in un altro momento. “A lei pesava il dover vivere una storia, una frequentazione all’interno della Casa, con le telecamere h24″, gli ha rivelato. “Un po’ ne abbiamo parlato”, ha risposto lui, “penso anche che non ho mai avuto una storia mediatica e questo mi spaventa molto sinceramente. Va beh, lo dicevo anche a lei“. Secondo Paolo, ci sono ancora tante cose che lui e Clizia devono definire, capire, vivere. “Avete tutto il tempo dalla vostra parte”, conclude l’attrice. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro.

