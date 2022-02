Paolo Ciavarro sulla “troppia” Soleil, Alex e Delia/ “Non ci ho capito granchè…”

Paolo Ciavarro sul triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran

Paolo Ciavarro, dopo la sua comparsa al Grande Fratello VIP, è stato ospite di “Casa Chi“, nella live-stream organizzata da Rosalinda Cannavò. L’ex inquilino della casa di Cinecittà, incalzato dalle domande dei giornalisti, ha espresso la sua opinione circa le varie coppie (e troppie, cit. Azzurra Della Penna) che si sono formate nel corso di questa edizione: “Non lo so. Io tendenzialmente vorrei credere all’amore che può nascere nella casa. Riguardo il triangolo tra Soleil, Alex e Delia non ci ho capito granchè, come tutti i telespettatori. Chissà, come andrà a finire”. Il presentatore televisivo non si è sbilanciato su possibile valutazioni, non entrando nello specifico anche quando Valerio Palmieri gli ha chiesto: “”Tu capisci subito guardando il GF quali coppie dureranno e quali no?”. La sua risposta è stata: “Ci possono essere sia coppie che durano tipo Rosalinda e Andrea, Giulia e Pierpaolo, Katia e Ascanio, sia altre che no. Quello che succede nella casa è nell’ordine della realtà”.

Chi è Paolo Ciavarro, secondo classificato al GF VIP 4

Paolo Ciavarro è il figlio del noto attore Massimo. Nel 2020 ha partecipato alla quarta edizione del reality show Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini, dove ha conosciuto l’influencer Clizia Incorvaia con la quale si è fidanzata, proprio all’interno della casa di Cinecittà. La loro relazione è ora a un momento importante perchè i due aspettano un figlio, Gabriele, ormai prossimo alla nascita. Al GF VIP 4 si è classificato al secondo posto con il 44% dei voti contro Paola Di Benedetto, vincitrice dell’edizione. Proprio con quest’ultima e Giulia Salemi ha condotto il programma televisivo “Disconnessi on the road“, trasmesso il mercoledì in seconda serata su Italia 1. Dal 2 settembre 2020 è entrato a far parte del cast di Forum e de Lo sportello di Forum.

