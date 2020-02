Paolo Ciavarro/ Tra l’amore per Clizia e la gelosia di Antonella Elia (Grande Fratello Vip)

Paolo Ciavarro continua a vivere la sua love story al Grande Fratello Vip 4, anche in seguito all’incursione della madre. Durante l’ultima diretta, il figlio di Massimo Ciavarro ha scoperto infatti grazie ad un’intervista a Eleonora Giorgi il vero pensiero della madre sul suo flirt con Clizia Incorvaia. I fan però hanno preferito accusare l’attrice di essere stata invadente nei confronti del figlio, di averlo messo in imbarazzo. Dello stesso parere è anche Cristiano Malgioglio, che non vede di buon occhio Clizia e che vorrebbe richiamarla all’ordine. “Non sono un moralista, ma non fa bene a comportarsi in questo modo”, ha detto a “CR4 – La Repubblica delle Donne”. “Cosa penseranno a casa? Ci vuole anche dignità”. I dubbi sul flirt fra Paolo e la Incorvaia sono sorti persino al conduttore Piero Chiambretti: “Adesso lei si vendica con un ragazzo molto carino. Quei baci sono veri? Sono di passione? Sono una vendetta?”. Ancora una volta non è Paolo a finire nel vortice delle polemiche, quanto la sua attuale metà. Lo dimostra anche l’ultimo video pubblicato su Instagram da Eleonora Giorgi, in cui chiede ai fan di non inviarle più determinati messaggi d’accusa. “L’ho visto anche io che Paolo è rimasto molto male e sono qui veramente avvilita”, ha detto, sottolineando però che quell’intervista mostrata in puntata è precedente ai baci che il ragazzo si è scambiato con Clizia. “Invece lui pensa che io sia stata invadente e ho sentito le sue parole”, continua, “come madre ho il cuore spezzato […]. Non sanno, non hanno capito, che sono sotto agli occhi di migliaia di persone”. Clicca qui per guardare il video di Eleonora Giorgi.

PAOLO CIAVARRO: ANTONELLA ELIA DELUSA DA LUI

Anche Paolo Ciavarro si è dovuto sottoporre ad un interrogatorio al Grande Fratello Vip 4. Dopo la scorsa puntata, Antonella Elia ha deciso di dire la sua al figlio di Eleonora Giorgi, delusa dal fatto che il ragazzo non le sia stato vicino. “Perché ieri mentre piangevo non mi hai neanche toccato una spalla?”, ha chiesto la showgirl. “Perché quando la puntata scorsa ho litigato con Fernanda, tu sei andato a darle un bacio in testa, invece a me no […]? Come essere umano non valgo nulla, non valgo una carezza? Avete stretto un’amicizia così profonda, così eterna?”. Ciavarro ha mantenuto la calma e le ha spiegato di aver ripreso i suoi accusatori: “Ho detto anche a loro che hanno esagerato, mi è dispiaciuto quello che è successo, non è stato bello”. La Elia però ha sottolineato che chi l’ha trattata male, fra gli altri, c’è anche il suo amico Andrea Montovoli. Ritornando poi sul discorso fisico, ovvero a quella carezza che avrebbe voluto da parte di Paolo, “forse è un gesto che non ho sentito”, ha replicato il ragazzo, infilandosi in un altro buco. La showgirl infatti è ritornata a fare un paragone fra lei e la brasiliana, chiedendosi perché lei non gli abbia suscitato la stessa simpatia. “Ma perché ti metti a confronto con lei?”, ha risposto. “Io voglio bene a Fernanda”. Il discorso però si è trascinato per troppo tempo e Ciavarro ha dato i primi segni di cedimento: “Non so cosa dirti, io faccio solo quello che mi sento, sono così e noi non ci conosciamo, pensa di me quello che vuoi”. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro e Antonella Elia.

