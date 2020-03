Paolo Ciavarro/ Video, diviso tra la ex fidanzata e Clizia? (Grande Fratello Vip 4)

Paolo Ciavarro continua a pensare all’ex fidanzata, anche se il Grande Fratello Vip 4 gli ha regalato la possibilità di sperare di nuovo nell’amore grazie all’incontro con Clizia Incorvaia. Riflettendo sul passato e sulle relazioni vissute, il figlio di Eleonora Giorgi ha ammesso di credere di aver sbagliato tutto. “Abbiamo fatto tanti errori”, ha detto a Paola Di Benedetto, “non c’era più progettualità insieme. Siamo arrivati insieme alla decisione. Era partita da me la cosa, mi sono preso un po’ di tempo per capire e poi anche lei è arrivata alla conclusione che era la cosa migliore per tutti e due. Io quando chiudo, chiudo”. Questo non toglie nulla però alla personalità dell’ex fidanzata, che crede sia una bellissima persona. “Lei ora è fidanzata con un bravissimo ragazzo”, ha continuato, “ma ogni tanto ci vediamo in giro a Roma. Mi fa sempre piacere vederla. Ci siamo lasciati bene, resta l’affetto, la stima”. Forse il momento di riflessione è dovuto anche al pensiero costante che il ragazzo dedica a Clizia, che si trova all’esterno del loft e che lo aspetta con ansia per poter vivere la loro storia d’amore. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro.

Paolo Ciavarro, Grande Fratello Vip 4: la nota calma ha ceduto

Paolo Ciavarro ha superato alcuni confini al Grande Fratello Vip 4 e la sua nota calma e tranquillità sembrano ormai cedere. Soprattutto se si parla dell’uragano Antonella Elia, in grado di mettere sottosopra la Casa più spiata d’Italia. In questi giorni, Paolo ha ricevuto delle accuse pesanti da parte della showgirl, parole che lo hanno deluso molto. Soprattutto perchè Antonella ha deciso di bacchettare lui e Patrick Pugliese durante l’ultima diretta, togliendogli la possibilità di salutare i genitori e Clizia Incorvaia. “Mi ha rimproverato pure per l’abbraccio. Io mi sono sentito di farlo perchè l’ho vista giù, stava piangendo. Adesso però non l’abbraccerò mai più”, ha detto all’amico, “mi ha detto che non verrò ricordato per quello che ho fatto. Ma io mi domando… sono cose da dire? Forse sarà meglio essere ricordato per tutte quelle cattiverie e quelle litigate che continua a fare lei?“. Licia Nunez non può che essere d’accordo con il punto di vista dell’amico: “Quella donna è di una cattiveria unica, non ne vale la pena di prendersela”, gli ha detto. Intanto è Clizia a parlare del loro amore sui social, pubblicando l’ultima foto fatta insieme, poco prima di lasciare il loft a causa dell’espulsione. “Un mese fa, ho chiuso la porta rossa e ho aperto però un’altra porta, più segreta“, ha scritto, “chiusa ormai da tempo… di cui pensavo fosse stata persa la chiave”. Un bel messaggio che non ha colpito solo i fan, ma anche due ex concorrenti, Rita Rusic ed Elisa De Panicis, che hanno commentato il post con tanti cuoricini rossi.

Il post di Clizia Incorvaia





© RIPRODUZIONE RISERVATA