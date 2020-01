Paolo Ciavarro/ “Vorrei tanto avere presto un figlio perché…” (Grande Fratello Vip 4)

Nuovo appuntamento questa sera con il Grande Fratello Vip, il reality show targato Canale 5 e giunto oramai alla sua quarta edizione che ha da pochissimo aperto i battenti dopo la presentazione del cast degli inquilini: e indubbiamente, parlando almeno del pubblico che rientra nell’altra cosiddetta metà del cielo, uno dei volti su cui c’è maggiore curiosità e che ha destato subito molta attenzione è Paolo Ciavarro, figlio di Massimo e di Eleonora Giorgi, volto peraltro noto ai telespettatori delle reti del Biscione ma anche oramai forte di una cospicua fanbase su Instagram dove gli scatti del bellissimo ragazzo 28enne fanno decisamente breccia nel cuore di molte. E in queste prime ore di permanenza della Casa ubicata negli Studi di Cinecittà a Roma, il classe ’91 ha avuto modo già di mettersi in mostra, sia dal punto di vista esteriore con una doccia tutta al maschile che avrà fatto contente le sue fan, ma pure dal lato umano. Infatti Paolo, chiacchierando amabilmente con Clizia Incorvaia (qui il video del siparietto andato in scena nella Casa), ha rivelato di sentire molto forte il desiderio di paternità e di volere tanto avere un figlio: “Penso sia una spinta, oltre al fatto che è la cosa più bella del mondo: magari trovassi la donna della mia vita, la sposerei subito e farei un figlio…” ha ammesso il diretto interessato, suscitando la curiosità della stessa Clizia che gli fa notare come spesso questo sia un desiderio molto femminile. Che il suo desiderio di costruirsi presto una famiglia sia legato anche al fatto che i suoi siano separati, come ha appunto ricordato alla ragazza?

PAOLO CIAVARRO, PRIMA DOCCIA SEXY NELLA CASA

Intanto, come accennato, Paolo Ciavarro ha avuto pure modo, pronti via, di mostrare urbi et orbi in tv il suo fisico statuario: il 28enne che lavora a “Forum” e che è stato pure il volto del daytime di “Amici di Maria De Filippi” fino all’anno scorso infatti è stato protagonista della prima doccia tutta al maschile della quarta edizione del Grande Fratello Vip: il conduttore televisivo, assieme al coetaneo modello Andrea Denver, sembrano quasi aver risposto all’appello social delle loro fan che altro non aspettavano che il primo momento in cui due dei coinquilini giudicati più sexy del reality show di quest’anno si spogliassero. E così è stato e pare che, almeno dalle “reaction” e i commenti sui social network, i due ragazzi non hanno affatto deluso le aspettative, facendo il paio con la doccia decisamente hot di cui era stata protagonista nelle ultime ore anche la bellissima influencer Paola Di Benedetto. In attesa di un possibile bis da parte di Paolo, che accostato al noto modello veronese non ha sfigurato…

I PRIMI SIPARIETTI CON MAMMA ELEONORA GIORGI E…

“Finalmente senza mia madre”: così aveva scherzato Paolo Ciavarro a proposito di Eleonora Giorgi che a sua volta l’anno scorso aveva partecipato al Grande Fratello Vip. Tuttavia pare che per il 28enne conduttore possa esserci presto in programma una sorpresa con la Giorgi che, almeno da quello che si è intuito, potrebbe anche fare presto una improvvisata al figlio negli stessi Studi di Cinecittà in cui lei è stata protagonista solo alcuni mesi fa. Intanto nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso proprio la mamma di Paolo Ciavarro ha commentato la presenza del ragazzo nel reality show di Mediaset: “Lui è un ragazzo pulito” ha spiegato, prendendosi gli elogi per la clip di presentazione di Paolo che secondo lei lo aiuta a mostrare il suo lato più vero, e con gli altri ospiti in studio che esaltavano non solo la presenza scenica del 28enne ma pure il modo in cui si esprime e come in diretta si sia premurato di dire “ti voglio bene” alla madre, con cui sin da questi primi siparietti a distanza ha sicuramente un bellissimo rapporto.



