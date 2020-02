Paolo Ciavarro vincerà il Grande Fratello Vip/ Eleonora Giorgi furiosa con Wikipedia!

Non è la prima volta che Wikipedia, e chi accede per scrivervi, riporta il nome di un possibile vincitore di un reality dandolo per certo e questa volta è Paolo Ciavarro ad essere finito sulle pagine della maxi enciclopedia proprio come vincitore del Grande Fratello Vip 2020. Non è che ci siano molti dubbi visto che il giovane si è dimostrato gentile, leale e molto dolce, almeno fino a questo momento, finendo tra i preferiti non solo dei suoi stessi compagni di viaggio che non lo hanno mai nominato, ma anche agli occhi del pubblico che spesso lo fa finire in tendenza soprattutto in relazione alla sua possibile liason con Clizia Incorvaia. Proprio la loro tenera amicizia ieri sera è stata benedetta da mamma Eleonora Giorgi che, subito dopo la puntata di ieri sera, è tornata sui social infuriata, perché?

ELEONORA GIORGI ANNUNCIA PROVVEDIMENTI CONTRO WIKIPEDIA

A quanto pare Eleonora Giorgi ha scoperto che su Wikipedia il figlio Paolo Ciavarro appare come vincitore del Grande Fratello Vip 2020 e la cosa non la fa stare tranquilla, anzi, è proprio infuriata tanto da dire ai suoi fan che presto si farà sentire anche ai piani alti. Qualcuno le fa notare che non è la prima volta e che è successo già in passato rivelandosi poi una “profezia” giusta confermando che questi programmi sono pilotati dall’inizio alla fine ma Eleonora Giorgi non ci sta e scrive: “Mi hanno segnalato una cosa vergognosa: qualcuno ha aggiunto alla voce “Massimo Ciavarro” su wikipedia nel settore vita privata la notizia che Paolo è il vincitore del Gf, come se il Gf fosse una cosa organizzata, una truffa, un accordo di vergognosa bassezza!!! Non è così! VERGOGNA!!! Ora cerco di farlo togliere da Wikipedia, e informo il Gf!!! Che brutte persone si aggirano fra noi talvolta… che dolore! Perdonatemi ma sono sconvolta da tanta malevolezza…“. In molti non capiscono questa reazione visto che anche se fosse sarebbe sempre una cosa positiva, forse la cosa che da fastidio è far pensare che sia tutto pilotato?

