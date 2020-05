Paolo Ciavarro: “voglio vedere Clizia Incorvaia”/ “Sto impazzendo, correrò da lei…”

Pubblicità

Paolo Ciavarro non vede l’ora di poter riabbracciare la sua Clizia Incorvaia che, finora, dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 2020 ha potuto rivedere solo in videochiamata. Il coronavirus sta tenendo lontani i due innamorati che si trovano in due regioni diverse: se, infatti, Clizia è in Sicilia, Paolo si trova a Roma dove sta trascorrendo le sue giornate con la madre Eleonora Giorgi. Come continua, dunque, la sua storia con la Incorvaia? Paolo, ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 14 maggio, è pronto a raccontare tutti i dettagli del suo rapporto con Clizia che, al momento, è fatto di lunga telefonate e videochiamate nel corso delle quali si raccontano tutto. I due, però, non vedono l’ora di vedersi e sperano di poterlo fare il prima possibile.

Pubblicità

PAOLO CIAVARRO: “STO IMPAZZENDO, VOGLIO VEDERE CLIZIA INCORVAIA”

Paolo Ciavarro, dopo la lunga reclusione nella casa del Grande Fratello Vip 2020, si è ritrovato a dover trascorrere le sue giornate a casa per la quarantena. Ai microfoni del settimanale Novella 2000, Paolo confessa di non vedere l’ora di poter tornare a muoversi un po’ di più soprattutto per poter finalmente vivere la sua storia con Clizia Incorvaia. “Sto impazzendo, non ce la faccio più, qualcuno mi aiuti perché non resisto, davvero. Non resisto in genere, perché tra GF Vip e lockdown, sono più di 110 giorni che sono chiuso in una casa. E non resisto perché voglio vedere Clizia, appena posso corro da lei. Per conoscere i suoi genitori, ci sarà tempo. Prima dobbiamo incontrarci noi”, ha fatto sapere Ciavarro che, nonostante la lontananza, non ha affatto cambiato idea sui suoi sentimenti che, nonostante la lontananza, sono sempre più forti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA