Paolo Cirino Pomicino/ “Nessun membro del parlamento può fare il premier”

La crisi della politica e dei partiti al centro del discorso di Paolo Cirino Pomicino, oggi ospite di Omnibus. “C’è una crisi di sistema e la dimostrazione di questa crisi sta nel fatto che questa legislatura ha certificato che non c’è nessun membro del Parlamento che può fare il Presidente del Consiglio”, l’esordio dell’ex ministro ai microfoni di Gaia Tortora…

Paolo Cirino Pomicino ha poi acceso i riflettori sulle criticità degli ultimi anni: “Il Parlamento della Repubblica non ha più la capacità di reclutare classe dirigente e di fare crescere personalità importanti capaci di guidare un governo. Non è accaduto in nessuna democrazia parlamentare del mondo. Che la crisi sia tale lo dimostra anche il fatto che dal 1995 l’Italia è cresciuta dello 0,8% all’anno, siamo gli ultimi per tasso di crescita: è ovvio che si accumulano tensioni e impoverimenti”.

E secondo Paolo Cirino Pomicino la crisi della politica è innanzitutto una grande crisi dei partiti politici: “La grande crisi è del sistema dei partiti: i partiti in periferia non governano più. Non ho mai visto elezioni amministrative, come a Roma e Napoli, ci sono 20 o 30 liste. Sono liste politiche o liste civiche? Niente, sono piccoli notabili che organizzano un po’ di liste per portare dei voti. E’ una crisi profonda della politica”.

