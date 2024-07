La 4×100 stile libero maschile, composta da Paolo Conte Bonin (48″03), Lorenzo Zazzeri (48″88), Leonardo Deplano (48″23) e Manuel Frigo (47″80), vede gli azzurri balzare in finale. Un traguardo da sogno per il team azzurro e soprattutto per Paolo Conte Bonin che, come i suoi compagni di avventura, ha dato il massimo per ben figurare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma chi è e cosa sappiamo del nostro finalista olimpico? Di cosa si occupa oltre al nuoto? Ha una fidanzata?

Tutte domande a cui abbiamo provato a dare una risposta sbirciando in rete, consultando il percorso del nuotatore e cercando di capire i suoi interessi, i suoi hobby e le sue passioni. Tra queste, indubbiamente, al primo posto c’è il nuoto. Anche il suo profilo Instagram è prevalentemente dedicato alla sua grande passione. Nessuna fidanzata, dunque, sembrerebbe all’orizzonte.

Un tuffo nella vita privata di Paolo Conte Bonin: il finalista azzurro ha una fidanzata?

Paolo Conte Bonin ha cominciato a nuotare da bambino, quando era ancora piccolo, perché “mio papà mi aveva chiesto di scegliere tra calcio, nuoto e tennis. Ho scelto il nuoto senza sapere troppo il perché”. Nel settembre 2021, dopo una stagione complicata a causa di problemi di salute, ha deciso di trasferirsi a Ostia, e mai scelta fu più azzeccata.

È lì che il nuotatore ha trovato la svolta nella sua carriera, nel polo della velocità sotto la guida del tecnico federale Claudio Rossetto. Da lì al debutto mondiale, passando per le Olimpiadi di Parigi 2024, il passo è stato davvero breve. Sui social non trionfa in termini di follower e numeri, ma sono in tanti ad apprezzarlo per le sue indubbie qualità fisiche e doti tecniche.