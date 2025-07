Paolo Conte, chi è: nato ad Asti, divenne prima avvocato e poi decise di abbandonare il mondo della legge per dedicarsi solo alla musica

Nato ad Asti nel 1937, Paolo Conte ha deciso di dedicarsi alla musica dopo aver passato una parte della sua vita a studiare Legge. Dopo essere diventato avvocato, nel 1974, a quasi quarant’anni, Paolo Conte decise infatti di seguire la sua naturale inclinazione per la musica, dedicando la sua intera vita alla canzone. Canto, certo, ma non solo per il grande artista, che ha studiato a lungo jazz come pianista. Nel corso della sua carriera, che era cominciata anche prima di decidere tra avvocatura e musica, Paolo Conte ha pubblicato 33 album, di cui 16 in studio. Tantissimi e prestigiosi i riconoscimenti della sua carriera: Conte ha vinto ben sei Targhe Tenco e un premio Tenco.

Come abbiamo detto, la carriera di Paolo Conte era cominciata anche prima di dedicarsi solamente alla musica. All’inizio degli anni Sessanta, infatti, fondò un gruppo, il Paul Conte Quartet, al quale apparteneva anche suo fratello minore Giorgio. Insieme cominciarono a pubblicare i primi EP, scrivendo canzoni degne di nota e cantando inoltre brani scritti per loro da altri, come Mogol. Negli anni Settanta, convinto anche dal suo produttore, Paolo Conte visse una svolta, decidendo di dedicarsi solamente alla musica, abbandonando il suo mestiere.

Paolo Conte, chi è: “In terra francese un successo che non dimenticherò”

“Tenni i primi concerti continuando a fare l’avvocato” ha ricordato più avanti Paolo Conte, che ha preso parte anche a Sanremo. Proprio sul palco dell’Ariston, Paolo Conte fece conoscere le sue prime canzoni, ottenendo un ottimo riscontro dal pubblico. Un successo italiano ma non soltanto: Conte, ad esempio, è diventato anche molto famoso in Francia, spiegando soltanto più avanti che furono proprio i francesi a cercarlo, attirati dalla sua musica. Da quel momento cominciò un sodalizio tra Paolo Conte e la Francia che lo portò spesso Oltralpe per concerti sempre gremiti di gente.