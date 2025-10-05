Paura per Paolo Conte dopo grave incidente al Mugello: come sta il pilota del Chiodo Moto racing, in prognosi riservata. Ore di apprensione, cos'è successo

Sono ore di apprensione per la famiglia di Paolo Conte dopo il grave incidente al Mugello: il giovane pilota del Chiodo Moto racing sta lottando tra la vita e la morte in ospedale, al Careggi di Firenze, dove è stato trasportato. Stava gareggiando nel Campionato italiano velocità di motociclismo, nella gara con le Sport Bike, quando avrebbe avuto uno scontro con un altro pilota.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che l’incidente sarebbe avvenuto all’uscita della curva Bucina, praticamente l’ultima prima del rettilineo che porta al traguardo. La gara era peraltro quasi finita, perché l’incidente si è verificato al penultimo giro, con Paolo Conte che è finito nella ghiaia.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, infatti la direzione gara ha subito mostrato la bandiera rossa e fermato la gara, consentendo così ai sanitari di prestare soccorso al giovane pilota entrando in pista.

Il centauro è stato stabilizzato e intubato sul posto, poi trasferito in eliambulanza all’ospedale fiorentino, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

COME STA PAOLO CONTE DOPO L’INCIDENTE AL MUGELLO

Al momento sono poche le informazioni sulle condizioni di salute di Paolo Conte: Eurosport riferisce che gli è stato diagnosticato un forte trauma cranico. L’incidente risale al sabato, quindi potrebbero essere stati effettuati altri esami in queste ore.

Altre indiscrezioni sono riportate da Radio Mugello, secondo cui l’incidente avrebbe destato preoccupazione non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche nel pubblico presente sugli spalti. Non è chiaro se l’incidente sia avvenuto durante un sorpasso o durante la chiusura della traiettoria, ma di certo l’impatto è stato violento.

Si parla di condizioni molto critiche e di ricovero in rianimazione, mentre tutto il mondo del motociclismo italiano è in apprensione e si stringe attorno alla famiglia di Paolo Conte in questo momento complicato, nella speranza – a cui ci appelliamo anche al Sussidiario.net, che possano arrivare aggiornamenti positivi sulle condizioni del pilota originario della Campania.

I CHIARIMENTI DI DAVIDE CONTE

Nelle ultime ore è intervenuto Davide Conte, 21enne di Chivasso, che ha dovuto smentire la notizia rilanciata inizialmente, che lo indicava come pilota coinvolto nel grave incidente al Mugello: “La notizia diffusa è sbagliata. L’incidente è capitato a un altro pilota con il mio stesso cognome. Io sto bene, mi ero fatto male a Imola il 5 settembre ma non sono in fin di vita“, ha dichiarato il pilota sui social.