Attore nato a Pisa nel 1969, Paolo Conticini è stato inizialmente modello e spogliarellista nonché gestore di una palestra. Dopo aver conosciuto Christian De Sica, a 23 anni ha debuttato al cinema, lavorando in diversi cinepanettoni come Vacanze di Natale ’95, e ancora Vacanze di Natale 2000, Natale in India e così via. È stato inoltre Gaetano Berardi in sette stagioni di “Provaci ancora prof” con Veronica Privetti nei panni della protagonista. Ha recitato anche in altre serie tv come “Come un delfino” e “Un medico in famiglia”. In tv lo abbiamo visto in programmi come “Tale e quale show”, “Stasera tutto è possibile” ma anche “Ballando con le Stelle”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Paolo Conticini è legato da tantissimi anni a Giada Perra, donna classe 1975 e a sua volta pisana. I due si conoscono praticamente da sempre, da quando sono due bambini: il loro primo incontro sarebbe avvenuto poco dopo il suo esordio nel mondo del cinema insieme a Christian De Sica. I due si sono innamorati e da quel momento non si sono più lasciati, convolando a nozze nel 2013. I due non hanno figli: come ha spiegato l’attore, non sono arrivati.

Paolo Conticini condivide la sua vita da trent’anni con la stessa donna, Giada Perra. I due si sono sposati nel 2013 ma non hanno figli: a spiegarne il motivo è stato l’attore, rivelando che semplicemente non sono arrivati. Dunque, come raccontato a Vanity Fair, la coppia non ha avuto figli ma non lo ha vissuto come un dramma o una mancanza: “per il semplice fatto che i figli, se devono venire, vengono. Credo che sia una cosa naturale. A noi non è successo” ha spiegato l’attore pisano. Nonostante ciò, l’amore con la moglie Giada prosegue e i due sono sempre più legati e innamorati nonostante gli anni che passano.