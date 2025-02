Paolo Conticini, chi è e carriera: l’incontro con Christian De Sica e la recitazione

La vita ha portato Paolo Conticini nella direzione del cinema e della televisione, dopo un incontro fondamentale che a 23 anni lo cambiò per sempre: quello con Christian De Sica. Nato a Pisa nel 1969, Conticini dopo un passato da modello e disegnatore si è avvicinato alla recitazione proprio grazie all’incontro con il collega romano, con il quale ha lavorato per numerose pellicole. Dal film di debutto Uomini uomini uomini del 1995 a numerosi cinepanettoni, tra cui Vacanze di Natale ’95, Natale sul Nilo, Natale in India e Natale a Rio.

Oltre al cinema, l’attore pisano ha ottenuto un buon riscontro di pubblico anche in televisione attraverso la partecipazione a diverse soap opera e fiction del piccolo schermo. Da Un posto al sole al ruolo del celebre commissario Gaetano Berardi in Provaci ancora prof!, ha anche recitato in Un medico in famiglia e Come un delfino, la serie con Raoul Bova andata in onda su Canale 5 tra il 2011 e il 2013. Più di recente, invece, l’abbiamo visto in tv in Un professore nel 2021 e nella seconda stagione di Cuori nel 2023.

Paolo Conticini in tv: dalle fiction di successo alla conduzione

Paolo Conticini in carriera, oltre che attore, è diventato anche un noto personaggio televisivo. Nel 2012 ha preso parte come concorrente a Tale e quale show, nel 2020 si è invece cimentato come ballerino a Ballando con le stelle. Ricordando l’esperienza nel dance show di Rai 1, in un’intervista a Generazione Z del 2023, aveva rivelato: “Pensavo fosse una cosa più superficiale, che dovessimo imparare il balletto e farlo poi il venerdì. Invece c’era la costruzione di una storia, ti tiravano fuori delle cose belle”. Confidò inoltre: “Avevo paura di fare una figura barbina, come a teatro perché ho paura di dimenticare tutto. Però io sono performante”.

Inoltre, in televisione ha anche sperimentato la conduzione: per diversi anni ha preso il timone dello Zecchino d’oro al fianco della collega Veronica Maya, nelle edizioni 2008-2009 e 2014, mentre nel 2021 è tornato alla conduzione del concorso canoro per bambini ma accanto a Francesca Fialdini. Dal 2021, invece, ha debuttato sul Canale Nove alla conduzione del game show Cash or Trash – Chi offre di più?.