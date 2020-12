Paolo Conticini/ Chiusa la polemica con Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi?

Paolo Conticini ospite a Domenica In

Paolo Conticini è reduce del successo ottenuto a Ballando con le stelle 2020 in cui non ha messo in mostra solo le sue doti recitative, che qualcuno continua a definire non pervenute, ma ha messo a nudo anche la sua vita e il suo modo di essere. Nessuno si aspettava certe cose da lui e non solo nel lavoro, dove è apparso sempre fiscale e instancabile, ma anche nella sua vita di tutti i giorni. Paolo Conticini ha ammesso di essere maniacale per quel che riguarda l’ordine e non solo a casa sua ma anche nel suo ambiente di lavoro e così ogni volta che trova qualcosa fuori posto deve subito porvi rimedio perché altrimenti ne va del suo stesso equilibrio. L’attore ha mostrato poi tanto cuore, parlando del suo rapporto con l’amata moglie, una donna dalla quale non può davvero prescindere, e anche della sua famiglia, l’amore per suo nonno e la sua infanzia. Proprio a lui ha dedicato una delle coreografie che lo hanno portato al trionfo in questa edizione un po’ maledetta del programma.

La polemica con Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi

Oggi Paolo Conticini sarà ospite da Mara Venier a Domenica In per parlare proprio della sua esperienza alla corte di Milly Carlucci e raccontarsi un po’ partendo proprio da quello che è venuto a galla durante il programma ballerino. Ciliegina sulla torta di questa intervista potrebbe essere la polemica scoppiata proprio con Raimondo Todaro, insegnante di Ballando che ha partecipato a questa edizione in coppia con Elisa Isoardi. La polemica è nata proprio nel salotto di Domenica In dove Paolo Conticini, in collegamento, ha voluto sottolineare il fatto che tutto quello che è successo a Ballando con le stelle è stato vero e che non ha inventato scoop e gossip ad hoc per andare avanti serata dopo serata. In molti ci hanno letto subito una frecciatina alla coppia formata dalla conduttrice e il siciliano e così è scoppiata la polemica tra risposte social e interviste tv fino a quando Conticini ha chiarito che non parlava di nessuno in particolare ma del suo percorso con Veera. Todaro ha apprezzato e ha chiuso la questione sui social parlando di un fraintendimento e abbracciano virtualmente l’amico attore. Ma oggi si tornerà a parlare della questione a Domenica In?



