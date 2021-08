Paolo Conticini/ Di nuovo insieme a Veronica Pivetti: “Fate tornare la prof su Rai1”

Paolo Conticini, attore e conduttore televisivo originario di Pisa, sarà protagonista della puntata di Canzone segreta in replica oggi su Ra1. Nel corso della serata, Conticini omaggerà Veronica Pivetti, sua storica amica e collega di set ai tempi delle riprese di Provaci ancora prof!. La canzone più amata da Veronica è Uno su mille di Gianni Morandi; sarà proprio l’attore a cantargliela, regalandole così un momento di grande emozione. Avendo lavorato con lei per anni, Paolo conosce bene i suoi gusti: “La canzone segreta della mia amata Veronica è Uno su mille”, esordisce l’attore poco prima di esibirsi. Conticini compare anche nel filmato che anticipa l’entrata in studio della Pivetti, in cui le fa una dedica dolce e accorata. Per prima cosa, spiega lui, a Veronica piace tantissimo Gianni Morandi. E poi Uno su mille è un brano che in qualche modo considera ‘biografico’. “In questo mestiere si cade tante volte, ci si rialza e dobbiamo contare ognuno su noi stessi, quindi credo sia proprio il testo giusto per Veronica”, commenta ancora Conticini.

Il primo incontro tra Paolo Conticini e Veronica Pivetti

L’amicizia tra Veronica Pivetti e Paolo Conticini va avanti da anni, da quando cioè si sono conosciuti a un provino per interpretare un commissario di polizia. In quell’occasione, i loro sguardi s’incrociarono e subito entrambi scoppiarono a ridere. Era un segnale indicativo della loro alchimia, che di lì a qualche anno si sarebbe manifestata in un altro dei loro lavori, Provaci ancora prof!. Nella fiction, andata in onda tra il 2005 e il 2017, i due vestivano i panni di un marito (Renzo) e una moglie (Camilla). Memorabili i loro colloqui alla Sandra e Raimondo nel lettone di casa: “Lui è un fratello per me”, chiarisce Veronica. “Devi sapere che noi siamo stati a letto 15 giorni insieme dalla mattina alla sera”.

Paolo Conticini, Veronica Pivetti e l’appello dei fan su Twitter

Quando Veronica vede Paolo Conticini, non riesce a nascondere una certa emozione. Ancor di più quando lui inizia a cantare e i ricordi riaffiorano. Inevitabile, anche per il pubblico, non ripensare ai tempi di Provaci ancora prof!: “Ma quanto sono belli Paolo e Veronica”, commenta qualcuno su Twitter, “vi prego fate ritornare la prof abbiamo bisogno di loro due sullo schermo”. Per ora, comunque, non c’è nessuna certezza circa il loro ritorno in tv (meno che mai nella fiction che li ha consacrati a coppia ‘indissolubile’ del piccolo schermo).

