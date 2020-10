Paolo Conticini e Veera Kinnunen/ A Ballando alla ricerca dell’imperfezione!

Paolo Conticini e Veera Kinnunen alla ricerca dell’imperfezione a Ballando con le stelle 2020

Paolo Conticini e Veera Kinnunen sono fermi al palo. Nonostante la loro bravura espressa nel ballo e nell’arte in generale, una volta saliti sul palco di Ballando don le stelle 2020 tutto sembra fermarsi. La stessa maestra ha spesso spiegato che il suo allievo fa molto meglio in prova, soprattutto in quelle generali, ma che poi si blocca un po’ in diretta proprio per la sua voglia e la sua mania di essere perfetto. Le cose per lui si sono complicate ancor di più perché Carolyn Smith in primis, ma un po’ tutti i giudici, lo hanno invitato a lasciarsi andare, divertirsi e sposarci un po’ per rendere meglio nel ballo. Proprio questa frase di ‘lasciarsi andare’ Paolo Conticini l’ha sottolineata con una faccia un po’ dubbiosa e subito dietro le quinte ne ha parlato con la sua maestra che lo ha invitato a mollare gli ormeggi. Chi ha seguito il programma in queste settimane sa bene che Paolo Conticini è spesso impegnato a mettere tutto in ordine per quello che ha chiamato il suo bilanciamento e anche nelle coreografie prova a fare lo stesso, ma questa perfezione è davvero possibile?

Paolo Conticini e Veera Kinnunen fanno impazzire Selvaggia Lucarelli ma…

Paolo Conticini e Veera Kinnunen si sono presentati davanti ai giudici sabato scorso dopo una focosa samba che ha conquistato i giudici anche se Carolyn Smith non ha potuto far altro che notare i suoi problemi con alcuni passi. Fabio Canino ha rivelato una grande intesa in tutte le coppie quest’anno e c’è un grande equilibrio perché tutti gli allievi ascoltano i maestri e questo sta portando a dei risultati importanti. Zazzaroni è davvero convinto che ci sia stato un passo avanti perché è difficile da uomo il samba e non solo ci è riuscito ma è stato anche divertente. Selvaggia Lucarelli non ha bisogno di dire molto visto che, come sempre, è rapita da Paolo Conticini che è sicuramente il suo preferito di quest’anno. Alla fine anche Mariotto dice la sua chiedendo qual è la sua meta a Ballando con le stelle e spingendolo ancora una volta a lasciarsi andare per dare soddisfazioni anche a Veera che è una professionista. Alberto Matano invece è colpito dalle parole relative all’infanzia che hanno portato a galla delle insicurezze nonostante l’artista che è e l’esperienza che ha. Alla fine i giudici lo hanno lasciato al quarto posto sabato scorso, andrà meglio questa sera?



