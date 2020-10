Paolo Conticini e Veera Kinnunen/ Con la rumba convincono, ma questa sera…

Paolo Conticini e Veera Kinnunen pronti a vincere a Ballando con le stelle 2020?

Paolo Conticini e Veera Kinnunen vinceranno questa edizione di Ballando con le stelle 2020? Selvaggia Lucarelli non ha occhi che per l’attore che, però, è un po’ restio a lasciarsi andare frenato dal voler tenere tutto sotto controllo e questo lo blocca un po’ durante l’esibizione del sabato sera. Anche la scorsa settimana le cose non sono andate molto bene tant’è che la coppia si è fermata a nove punti dal podio portando a casa un quarto posto e superando di poco Rosalinda Celentano e Gilles Rocca. Una classifica sempre delicata per l’attore che continua a lavorare duramente insieme a Veera Kinnunen sperando di convincere i fan e i giudici. Ma cosa è andato storto sabato scorso a Ballando con le stelle tanto da farli finire quarti? C’è da dire che la coppia è uscita dal podio per via del tesoretto diviso tra la Isoardi e Scardina, ma quali sono stati i commenti dei giudici?

Paolo Conticini e Veera Kinnunen una rumba di fuoco a Ballando con le stelle 2020

I due hanno portato in pista una rumba e prima di farlo un video dal dietro le quinte ha mostrato Paolo Conticini alle prese con i ricordi e non solo dei genitori ma anche del suo amato nonno che ha lasciato un vuoto dentro di lui soprattutto perché non gli ha mai detto ti amo perché magari tra uomini è un po’ brutto. L’attore ha cantato sul palco prima di lanciarsi una sensuale rumba non molto aiutata dai vestiti che i due hanno indossato. Carolyn Smith comunque ha trovato i due ottimi, ha avuto i brividi quando li ha visti stretti sul palco. Fabio Canino si è trovato molto colpito dalla messa in scena e dalla canzone scelta ‘come quando uno ha le maniglie d’amore e si mette un abito un po’ più grande per non far vedere qualche difetto sotto’. Selvaggia Lucarelli non può non fare i complimenti a Paolo Conticini e Veera Kinnunen, è perfetta la sua età, può piacere a tutti il modo in cui balla, in cui è affascinante e che in qualche puntata si perde e poi torna alla grande, la sorpresa c’è sempre. Mariotto lo ha trovato particolarmente bravo ma lui adora quando soffre ma l’effetto musical è sicuramente un jolly che hanno giocato, anche secondo Zazzaroni.



