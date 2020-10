Paolo Conticini e Veera Kinnunen/ “Non molliamo mai!” (Ballando con le stelle)

Paolo Conticini e Veera Kinnunen sono una delle coppie protagoniste di Ballando con le Stelle 2020, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Raiuno. Inutile negarlo: Conticini è uno dei papabili vincitori di questa edizione del popolare programma del sabato sera di Raiuno. Le sue performance di ballo, infatti, sono acclamate dalla giuria, ma anche dal pubblico da casa che ogni settimana li fa posizionare nei primissimi posti della classifica finale. Durante l’ultima esibizione, infatti, Paolo Conticini e Veera Kinnunen hanno conquistato ancora una volta la giuria, in particolare Selvaggia Lucarelli che ha sempre parole di grande entusiasmo per le prove di ballo dell’attore. Dietro il successo di questa coppia si nasconde una grandissima complicità tra maestra ed allieva come ha confermato la stessa Veera che ha dichiarato: “Io e Paolo abbiamo in comune la voglia di non mollare mai e siamo caratterizzati dal perfezionismo, insomma, una coppia ben assortita con un po’ d’ansia da prestazione!”.

Paolo Conticini e Veera Kinnunen vinceranno Ballando con le stelle?

Paolo Conticini e Veera Kinnunen sono una delle coppie più amate di Ballando con le stelle 2020, il programma di Milly Carlucci campione d’ascolti del sabato sera di Raiuno. Per l’attore si tratta della prima esperienza in un programma di ballo anche se, puntata dopo puntata, sta dimostrando di avere un’innato talento per la danza conquistando sempre ottimi voti da parte della giurata Selvaggia Lucarelli. Intervistato da SuperGuida Tv, Conticini ha commentato quanto successo durante l’ultima puntata quando Alessandra Mussolini confrontandosi con la Lucarelli l’ha tirato in causa dicendo che la giornalista vota presa dall’ormone. “Mi fa estremamente piacere che Selvaggia mi abbia fatto quell’apprezzamento perché è una bellissima donna. Ognuno si gioca le sue carte. Ci sta che la Mussolini provochi la Lucarelli e viceversa. Credo che anche questo faccia parte dello spettacolo” – ha detto Conticini che ipotizzando chi potrebbe essere il papabile vincitore di questa edizione ha rivelato: “non saprei proprio perché ogni settimana viene fuori come favorita una coppia diversa. Per esempio, la scorsa puntata Tullio Solenghi ha fatto una grandissima performance. Non bisogna sottovalutarlo perché lui è un artista completo. Non mi piace sentirmi favorito perché mi crea aspettative e finisco per avvertire troppo la pressione”.



