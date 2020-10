Paolo Conticini e Veera Kinnunen pronti a recuperare gli errori di sabato scorso a Ballando con le stelle 2020?

Paolo Conticini e Veera Kinnunen continuano a ricevere la spinta dalla loro bellezza a Ballando con le stelle 2020 tanto che lo stesso Costantino Della Gherardesca ha fatto notare ai giudici, e in particolare a Selvaggia Lucarelli, che spesso e volentieri è proprio il loro sex appeal che comprano e che votano. Non sappiamo ancora cosa porteranno sul palco questa sera i due ma quello che è certo è che il loro vantaggio, che tanto li ha aiutati nelle prime settimane, potrebbe presto cedere un po’ alla luce del fatto che arrivati ad un certo punto, ci vuole qualcosa di più. Già sabato scorso la coppia ha chiuso al sesto posto portando a casa solo 34 punti, questa sera le cose peggioreranno o miglioreranno? L’attore e la sua maestra ci tengono ad essere sempre precisi e primi della classe e quindi la loro missione è sicuramente legata al recupero dei posti alti della classifica, ci riusciranno?

Paolo Conticini e Veera Kinnunen premiati dai giudici senza merito?

Sabato scorso Paolo Conticini e Veera Kinnunen hanno lottato contro la voglia di perfezione dell’attore. Il video che ha lanciato la loro esibizione mostra un Contacini quasi ossessionato anche dalla posizione degli oggetti e dell’arredo presente nella stanza e questa mania di controllo si ribalta anche nella coreografia ma Veera non ci sta e lo ha voluto mettere alla prova portando sul palco un ballo in cui la parola d’ordine è libertà ovvero il jive.

La prima a commentare la loro interpretazione è stata Carolyn Smith che ha premiato il loro coraggio di scegliere un pezzo così tecnico ma è scesa poi nei dettagli spiegando che Paolo ha un po’ sbagliato l’inizio ‘non posso dire che era fuori tempo ma faceva un’altra cosa rispetto alla sua maestra, questo perfezionismo non esiste, tu sei bravo, lasciati andare..’. Selvaggia Lucarelli ha condiviso quello che ha detto la Smith ma lui comunque le piace sempre. Mariotto lo trova sexy mentre Fabio Canino non ha apprezzato l’esibizione e non solo per le difficoltà tecniche ma anche per il suo vestito da massaggiatore. Andrà meglio questa sera?

