Paolo Conticini e Veera Kinnunen/ Sfogo post puntata: “che delusione” (Ballando con le stelle)

Paolo Conticini e Veera Kinnunen sono una delle coppie più amate di Ballando con le Stelle 2020, il dance show condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Rai1. L’ultima puntata però ha lasciato un pò di amaro in bocca all’attore che dal primo posto in classifica con 73 punti si è ritrovato stranamente allo spareggio con la sua maestra Verra Kinnunen contro Gilles Rocca. Uno spareggio che ha visto la coppia scendere ancora una volta sulla pista da ballo, mentre Gilles Rocca si è esibito da solo visto che la sua maestra Lucrezia Lando era assenta per un problema di salute. Le due coppie si sono così sfidate allo spareggio, ma nel momento del verdetto Milly Carlucci ha sorpreso tutti dicendo che non ci sarebbe stato nessun eliminato visto che durante la puntata Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si erano ritirati. Lo scherzo non è stato particolarmente apprezzato da Conticini che, subito dopo la diretta del dance show di Raiuno, ha scritto un lungo post su Instagram. Un vero e proprio sfogo quello dell’attore che ha scritto: “questa volta non capisco…viene voglia di fermarmi. Ok, va bene lo spettacolo, la suspance, tutto quello che volete ma…ne vale la pena di fare sacrifici così grossi? Per cosa? Sono contento di aver avuto dei voti così alti dalla giuria che ringrazio, di esservi piaciuto e di avervi fatto divertire, ma che delusione! Vi voglio bene”.

Paolo Conticini si sfoga su Instagram: le parole di Carolyn Smith

Il post Paolo Conticini su Instagram è stato molto apprezzato dai fan, ma anche da alcuni volti noti come quello di Carolyn Smith, la presidente di giuria di Ballando, che ha inviato l’attore a non arrendersi mai: “never give up, a prescindere. Sei e siete strepitosi, un vero artista a 360 gradi. Vai avanti alla grande”. Un momento di sconforto ci sta; del resto non dimentichiamo che Paolo Conticini e Veera Kinnunen sono una delle coppie favorite alla vittoria finale del dance show di successo di Rai1. Anche se l’attore dalle pagine di SuperGuida Tv ha commentato così questa previsione: “essere favorito fa un brutto effetto perché ti carica di responsabilità e fa fare gli scongiuri. Mi fa piacere ricevere l’affetto del pubblico anche se ho la fortuna di averlo sempre avuto sin dai tempi di “Provaci ancora prof”. In questo momento mi infonde gioia il fatto di portare un po’ di divertimento nelle case. Riconosco che sia un’edizione anomala caratterizzata anche da polemiche. La polemica però è spettacolo e anche quella serve a distogliere l’attenzione del pubblico dai problemi quotidiani”.



