Paolo Conticini e Veera Kinnunen/ “Siamo caratterizzati dal perfezionismo” (Ballando con le stelle)

Paolo Conticini e Veera Kinnunen sono una delle coppie favorite alla vittoria finale di Ballando con le Stelle 2020, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Rai1. La coppia, settimana dopo settimana, ha conquistato il cuore del pubblico italiano e in parte anche quello della giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guglielmo Mariotto. Le loro performance di ballo, infatti, sono tra le più attese e commentate della diretta e possono contare su una fan davvero speciale. Si tratta di Rossella Erra la new entry della giuria popolare del dance show che, durante l’ultima puntata, è rimasta letteralmente folgorata dalla bellezza dell’attore. “Ci dai grande gioia!” – ha detto la giurata popolare che ha proseguito sottolineando – “quando ti sei tolto la camicia qua davanti e sono rimasta senza fiato”.

Paolo Conticini e Veera Kinnunen: “abbiamo in comune la voglia di non mollare mai”

La prova di ballo di Paolo Conticini e Veera Kinnunen ha convinto anche la presidentessa della giuria Carolyn Smith che ha commentato: “se avessi avuto il reggiseno lo avrei tirato! Mi piace l’approccio e la sincerità di essere Paolo e ballerino”. Nonostante il voto favorevole della giuria popolare e di quella classica, l’attore sembra non contentissimo del risultato per via di una polemica lanciata la scorsa settimana dopo lo spareggio finale con Gilles Rocca. A farlo notare è Fabio Canino che richiama proprio il video postato dall’attore su Instagram. Conticini cerca di spiegare la cosa: “io arrabbiato alla fine della scorsa puntata? Mi sembrava falsata la classifica social, ma questo è un mio parere. Non decido io. Preferirei una votazione dopo l’esibizione”. Il commento dell’attore spinge Selvaggia Lucarelli a ironizzare sulla cosa: “stai facendo come Donald Trump” e poi le da un bel 10 come voto. Una cosa è certa: Paolo e Veera sono più uniti e complici che mai e il loro obiettivo è quello di vincere. “Io e Paolo abbiamo in comune la voglia di non mollare mai e siamo caratterizzati dal perfezionismo, insomma, una coppia ben assortita con un po’ d’ansia da prestazione!” – ha detto la maestra di ballo che ha sottoposto l’attore durante le settimane di preparazione a dei durissimi allenamenti. “Veera mi sta massacrando, ci stiamo preparando in maniera molto dura, mi ha fatto fare di tutto, anche un salto mortale, tutto il contrario di quando andavo a scuola, ero una capra!” – ha raccontato proprio l’attore poche settimane fa in un programma Rai.



© RIPRODUZIONE RISERVATA