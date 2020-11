Paolo Conticini: “Facevo lo spogliarellista”/ “Una volta il marito di una cliente…”

Non è un mistero che Paolo Conticini sia stato in passato uno spogliarellista. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo e sfondare come attore, lavorava come stripper per eventi, lavoro che, come da lui stesso sottolineato, non solo gli piaceva fare ma gli permetteva ottimi guadagni. Attività che però poteva causargli anche qualche problemino, spesso con i fidanzati e i mariti delle sue clienti. Uno di questi episodi Conticini lo ha raccontato nel corso di un’intervista rilasciata a Grand Hotel. L’attore ha infatti rischiato davvero tanto quando il marito di una cliente ha fatto il suo ritorno a casa molto prima del previsto, scatenando il panico non solo della donna ma soprattutto di Conticini.

Paolo Conticini: “Quella volta che il marito di una cliente tornò prima a casa…”

“Una volta accettai l’invito a casa di una bella signora, molto più grande di me, che era sposata.” ha esordito Paolo Conticini nel suo racconto al noto settimanale. “Il marito, esperto cacciatore e collezionista di fucili doveva essere fuori città. Invece rientrò all’improvviso. Come nei film, raccattai al volo i miei vestiti e mi nascosi in mansarda. Rimasi lì senza fiatare fin quasi all’alba, poi, sgaiattolai via in punta di piedi con il terrore di venire impallinato”, ha concluso. Un episodio negli anni rimasto molto vivido nella mente di Conticini che ha però svolto l’attività di spogliarellista per pochi anni prima di fare il suo ingresso nel mondo della televisione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA