Paolo Conticini: “Mia moglie Giada Parra? Ecco come l’ho conquistata”/ “È gelosa in modo giusto, senza lei…”

Paolo Conticini, ospite a La Volta Buona, parla del rapporto con la moglie Giada Parra

Paolo Conticini ripercorre alcune tappe importanti della sua carriera e della vita personale durante l’ospitata a La Volta Buona. Caterina Balivo dà il via alla sua intervista chiedendogli di sua moglie, Giada Parra, con il quale è sposato da dieci anni. Il loro primo incontro risale però a molti anni prima, come lui stesso ha tenuto a sottolineare nel corso dell’intervista.

“Lei esiste dal 1995.” – ha esordito Conticini su Rai Uno. Così ha ricordato il primo incontro: “Ci siamo conosciuti ad una sfilata di moda, tutti e due facevamo i modelli. Io l’ho conquistata con la cioccolata e cantandole delle canzoni alla chitarra. Lei è bellissima.”

Paolo Conticini: “Mia moglie gelosa di me? Lo è nel modo giusto”

Caterina Balivo ha allora chiesto a Paolo Conticini se sua moglie Giada Parra sia gelosa di lui, essendo un attore e uomo molto apprezzato dal pubblico femminile. “Lei gelosa di me? Lo è nella maniera giusta, – ha spiegato Conticini – devo dire che per il lavoro che faccio è stata bravissima, sarebbe stato difficile trovare un’altra donna se non lei.”

Qualche tempo fa, in un’intervista al settimanale Gente, Paolo Conticini aveva svelato un momento di crisi con la moglie, poi fortunatamente superato. Queste le sue parole: “Qualche anno fa, io e mia moglie abbiamo passato alcuni mesi distaccati, lei a Pisa e io a Roma. Dopo una litigata non abbiamo avuto voglia di fermarci e chiarire. Nessuno dei due voleva disinnescare la tensione, fare un passo indietro rispetto alle rispettive convinzioni, né un passo avanti verso l’altro. Così ci siamo allontanati… Poi un giorno mi ha fatto una sorpresa: me la sono ritrovata a casa, a Roma. Riavvicinarsi, abbattere la distanza che si era creata è stata la cosa più naturale”.

