Paolo Conticini: “Non ho nulla contro Raimondo Todaro”/ “Non ho fatto nomi…”

Paolo Conticini, ospite della puntata de La vita in diretta trasmessa il 24 novembre, ripercorre la sua avventura sulla pista di Ballando con le stelle 2020 in coppia con Veera Kinnunen rispondendo a Raimondo Todaro con cui, dopo la finalissima, ci sono state alcune polemiche. Tutto è nato dalle seguenti dichiarazioni che Conticini ha rilasciato ai microfoni di Domenica in il 22 novembre: “Ho tentato di essere più semplice possibile, non inventandomi niente, nessuna storia d’amore, nessuno scoop”. Parole che hanno spinto Todaro a replicare sui social e che oggi, Conticini, commenta ai microfoni di Alberto Matano. “Non mi riferivo a nessuno. Io e Verra abbiamo fatto un percorso meraviglioso, fatto di stima, di lavoro intenso. E’ nato un bene, un rispetto e un affetto tra noi due e sono felice di ridirlo anche adesso, ma non mi riferivo a nessuno”, ha spiegato l’attore. “Il programma è fatto anche di questo, si sa perfettamente che tanti possono giocare su questo, ma sono problemi loro. Io ho guardato il mio percorso con Veera e ho voluto ribadire che io e Veera non abbiamo niente. Abbiamo solamente lavorato duramente per fare bella figura”, ha aggiunto l’attore.

PAOLO CONTICINI E RAIMONDO TODARO, PACE FATTA? “VENIAMO INSIEME ALLA VITA IN DIRETTA”

Pace tra Paolo Conticini e Raimondo Todaro dopo la querelle nata in seguito alla finalissima di Ballando con le stelle 2020? Alberto Matano racconta all’attore delle ultime parole dette dal ballerino sui social. Todaro, nel suo ultimo post, ha definito la discussione a distanza con Contincini “un’incomprensione”. Parole che fanno piacere a Conticini il quale ribadisce: “Non ho nulla contro di lui, mi fa piacere questo messaggio”. L’attore, inoltre, ha aggiunto di non avere nulla neanche contro Elisa Isoardi con cui si è anche mostrato sui social. Prima di salutare Conticini, Matano lo invita in studio e l’attore conclude: “Verro con Raimondo”. Pace fatta, dunque, tra l’attore e il maestro di Ballando?



